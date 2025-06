Após tentativa de homicídio em Fátima do Sul, homem é preso pela Polícia Civil

O autor de uma tentativa de homicídio qualificado foi preso em flagrante, na manhã desta sexta-feira (6), pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Fátima do Sul. O caso ocorrido na noite anterior, por volta das 22h30, nas imediações da Rua Tenente Antônio João, em Fátima do Sul. A vítima foi alvejada no pescoço após ser surpreendida pelo autor, com quem mantinha desavenças anteriores.

De acordo com testemunhas, o crime foi motivado por suspeitas de que a vítima estaria repassando informações à polícia. Após o disparo, o autor ainda tentou efetuar um segundo tiro na cabeça da vítima, sendo impedido. Em seguida, fugiu do local com apoio de um familiar.

A vítima foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o hospital de Dourados.

Prisão e apreensões

O autor foi localizado escondido na casa de um tio, em Glória de Dourados. Ele confessou o crime e indicou o local onde havia escondido a arma usada na ação: um revólver com munições, que foi apreendido e será periciado. Os policiais também localizaram a tornozeleira eletrônica rompida pelo autor durante a fuga. Ele estava em liberdade vigiada por determinação judicial.

Reincidência e histórico criminal

O preso possui extensa ficha criminal, com registros por homicídio, roubo, violência doméstica e outros crimes. Já acumula nove condenações penais com trânsito em julgado, totalizando quase 18 anos de pena, dos quais cumpriu apenas um terço.

No último dia 26 de maio, o mesmo indivíduo já havia sido preso delegacia de Fátima do Sul por danos a uma residência e condução de veículo sob efeito de entorpecentes, demonstrando reincidência e descumprimento das condições impostas pela Justiça.

*Com informações da assessoria PCMS