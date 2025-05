Aposentados começam a receber primeira parcela do 13º

Os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham mais de um salário mínimo começaram a receber a primeira parcela do décimo terceiro. O pagamento será realizado de forma escalonada, conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS).

Segundo as informações do Governo Federal, o pagamento da primeira parcela segue até o dia 8 de maio. A antecipação do décimo terceiro para quem ganha o benefício mínimo, equivalente ao salário mínimo de R$ 1.518, começou a ser paga no último dia 24. Ao todo, cerca de 34,2 milhões de pessoas serão beneficiadas com a medida.

A previsão é injetar R$ 73,3 bilhões na economia, a antecipação do décimo terceiro do INSS será paga em duas parcelas. A segunda parcela vai de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do NIS e com base na renda do beneficiário.