Aposta de Dourados acerta quina e leva mais de R$ 30 mil na Mega-sena

Uma aposta realizada em Dourados acertou cinco dezenas da Mega-Sena e ganhou um prêmio de R$ 32.574,43 no último sábado (9).

Segundo a Caixa, duas apostas de Mato Grosso do Sul acertaram cinco dezenas da Mega-Sena, a outra aposta foi realizada em Campo Grande. Ambos fizeram um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$ 5, de forma presencial em lotéricas.

Eles ficaram a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados no concurso 2899, foram: 10 – 22 – 28 – 42 – 44 – 51.

Em todo o Brasil, foram 56 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 3.375 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 890,92 cada.