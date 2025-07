Aposta feita em Rio Brilhante leva prêmio de mais de R$ 360 mil na Lotofácil

OPERAÇÃO ANJOS DO CONESUL II

Polícia Federal prende suspeitos de compartilhar pornografia infantil

Na manhã desta terça-feira (29/7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjos do Conesul II no município de Naviraí, há 138 km de Dourados, com a finalidade de reprimir o compartilhamento e armazenamento de imagens contendo abuso sexual infantojuvenil pela internet. Segundo as informações da polícia, foi identificado um indivíduo que armazenava e compartilhava imagens […]