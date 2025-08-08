Veículos de Comunicação
Início Dourados

Operação Protetor e Divisas

Apreensão de droga e contrabando em Vila Vargas totaliza R$ 1 milhão

Kátia Kuratone

A apreensão foi estimada em R$ 1 milhão pela polícia. (Foto: Divulgação/PCMS)

Durante uma ação na Vila Vargas, distrito de Dourados, a policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em conjunto com a Receita Federal representada pelo Grupo Regional de Vigilância e Repressão – GRVR da Direp01 apreenderam 93 quilos de maconha, cigarros, perfumes, cigarros eletrônicos, relógios digitais e diversos outros itens de origem ilícita, todas sendo mantidas ilegalmente em residências aparentemente desabitadas. A apreensão foi avaliada em um prejuízo estimado em R$ 1 milhão de reais ao crime organizado.

De acordo com informações da Receita Federal, os cigarros serão destruídos, enquanto os demais produtos poderão ser leiloados, doados a instituições sociais ou incorporados ao uso de órgãos públicos.

O material recolhido referente ao contrabando e descaminho levados ao pátio da Receita Federal em Campo Grande/MS, onde passarão pelos trâmites legais. O tráfico de drogas, será investigado pela DEFRON para identificar a autoria e as circunstancias do crime.

A ação reforça o trabalho conjunto entre as forças de segurança do Estado e Receita Federal na repressão ao contrabando e ao descaminho, especialmente nas áreas de fronteira, consideradas estratégicas para o transporte de mercadorias ilegais.

