Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Estrangeiro

Argentino é preso após furto de doces em comércio de Dourados

Kátia Kuratone

Logo após o furto, a Guarda Municipal foi acionada e durante as buscas, os agentes receberam a informação de que o suspeito estava em uma UBS. (Foto: Arquivo)
Logo após o furto, a Guarda Municipal foi acionada e durante as buscas, os agentes receberam a informação de que o suspeito estava em uma UBS. (Foto: Arquivo)

O argentino Leonardo Nicolas, de 27 anos, foi preso pela Guarda Municipal de Dourados, depois de furtar pacotes de doces de um comércio localizado na Rua Toshinobu Katayama, na Vila Planalto.

O suspeito foi encontrado dormindo em uma maca da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Hilda. Ele, recentemente, foi baleado em uma semáforo por um advogado. 

Segundo o boletim de ocorrência, o argentino utilizava um dreno de tórax e aproveitou um momento de distração da funcionária do comércio para pegar os produtos do balcão e sair correndo. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento.

Logo após o furto, a Guarda Municipal foi acionada e durante as buscas, os agentes receberam a informação de que o suspeito estava em uma unidade de saúde e o localizaram na UBS.

Entenda o caso

Leonardo é o argentino que levou tiros de um advogado. Os disparos teriam ocorrido após uma confusão, que Leonardo causou em uma unidade de saúde com um facão. Ele teria ameaçado a coordenadora do local, que seria esposa do advogado.

No mesmo dia, o advogado viu o argentino no semáforo, fazendo malabares, e o chamou, efetuando os tiros. O advogado está preso. 

Por conta do estado de saúde, Leonardo foi novamente encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado e não chegou a ser levado para a delegacia no momento da ocorrência.

Já os doces furtados não foram recuperados, porque o suspeito, já havia consumido os produtos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos