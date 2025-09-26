Argentino é preso após furto de doces em comércio de Dourados

O argentino Leonardo Nicolas, de 27 anos, foi preso pela Guarda Municipal de Dourados, depois de furtar pacotes de doces de um comércio localizado na Rua Toshinobu Katayama, na Vila Planalto.

O suspeito foi encontrado dormindo em uma maca da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Hilda. Ele, recentemente, foi baleado em uma semáforo por um advogado.

Segundo o boletim de ocorrência, o argentino utilizava um dreno de tórax e aproveitou um momento de distração da funcionária do comércio para pegar os produtos do balcão e sair correndo. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento.

Logo após o furto, a Guarda Municipal foi acionada e durante as buscas, os agentes receberam a informação de que o suspeito estava em uma unidade de saúde e o localizaram na UBS.

Entenda o caso

Leonardo é o argentino que levou tiros de um advogado. Os disparos teriam ocorrido após uma confusão, que Leonardo causou em uma unidade de saúde com um facão. Ele teria ameaçado a coordenadora do local, que seria esposa do advogado.

No mesmo dia, o advogado viu o argentino no semáforo, fazendo malabares, e o chamou, efetuando os tiros. O advogado está preso.

Por conta do estado de saúde, Leonardo foi novamente encaminhado ao hospital, onde permaneceu internado e não chegou a ser levado para a delegacia no momento da ocorrência.

Já os doces furtados não foram recuperados, porque o suspeito, já havia consumido os produtos.