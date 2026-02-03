Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Microfone Aberto

Arquitetura e visão de negócios com Juliana Saraiva

Liziane Zarpelon

A arquiteta e urbanista, Juliana Saraiva, compartilhou um pouco da sua trajetória no quadro Microfone Aberto desta terça-feira (03/02).
A arquiteta e urbanista, Juliana Saraiva, compartilhou um pouco da sua trajetória no quadro Microfone Aberto desta terça-feira (03/02).

O quadro Microfone Aberto desta terça-feira (03/02) recebeu Juliana Saraiva, arquiteta e designer de interiores especialista em arquitetura de luxo com dezessete anos de experiência profissional. O escritório Juliana Saraiva Arquitetura e Interiores desenvolve projetos de arquitetura e interiores e também atua no acompanhamento e gerenciamento de obras. 

“ Desde que me formei, o mercado de arquitetura e urbanismo mudou muito. Mudou tudo! E falando em Dourados tivemos uma grande mudança com a verticalização, o que foi ótimo para nós arquitetos, pois trouxe mais oportunidade para trabalhar com interiores. Nosso trabalho só se expandiu”, explica.

Já quando questionada sobre qual é a sua maior afinidade profissional ao projetar espaços, a profissional foi direta ao dizer que prefere desenvolver ambientes residenciais em casas. “ A especialidade do nosso escritório é a casa, casas residenciais. Acho que diferente do apartamento, a casa permite mais espaço para o lar, bem-viver e espaço para os pets. Muitos ainda pensam que ter um arquiteto para chamar de seu é um luxo, é algo que só terá resultado estético, mas não. Para mim não faz sentido só pensar nas paredes, a essência do meu trabalho é pensar no morar bem!”, acrescenta.

O escritório desenvolve arquitetura residencial, comercial e design para escritórios. Em sua trajetória profissional, Juliana coleciona mais de 5 mil projetos entregues no Brasil e no mundo e conta com uma equipe de mais de 30 profissionais. O trabalho desenvolvido pela arquiteta é conhecido pela qualidade e alto padrão.

Notícias Relacionadas

“ Acredito que o alto padrão é o objetivo de todas as pessoas, nós decidimos nos especializar no alto padrão. Entendo que se eu sei fazer alto padrão com excelência, posso fazer todos os outros com máxima qualidade!”, pontua.

Serviço: R. Dr. Nelson Araújo, 149 – Jardim América, Dourados – MS, 79800-000

Confira a entrevista:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
As inscrições poderão ser realizadas no período de 2 a 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Divulgação/DOF)

Departamento de Operações de Fronteira

DOF divulga edital do XI Curso de Especialização em Policiamento de Fronteira

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) divulgou, nesta segunda-feira (2), o edital do XI CEPFRON (Curso de Especialização em Policiamento de Fronteira). O certame está disponível no site oficial da unidade: www.dof.ms.gov.br. O edital traz informações detalhadas sobre o curso, inscrições, número de vagas, público-alvo e o cronograma completo de todas as etapas do […]
A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2026 acontece nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, na Câmara Municipal de Dourados. (Foto: F.Grott/CMD)

POLÍTICA

Câmara de Dourados abre ano legislativo nesta terça-feira com sessão solene e a primeira sessão ordinária

A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2026 acontece nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, na Câmara Municipal de Dourados. De acordo com a programação divulgada pela assessoria, haverá um momento de bênção ecumênica, além dos pronunciamentos do prefeito Marçal Filho (PSDB) e da presidente do Legislativo, a vereadora Liandra Brambilla (PSDB). […]