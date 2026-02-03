Arquitetura e visão de negócios com Juliana Saraiva

O quadro Microfone Aberto desta terça-feira (03/02) recebeu Juliana Saraiva, arquiteta e designer de interiores especialista em arquitetura de luxo com dezessete anos de experiência profissional. O escritório Juliana Saraiva Arquitetura e Interiores desenvolve projetos de arquitetura e interiores e também atua no acompanhamento e gerenciamento de obras.
“ Desde que me formei, o mercado de arquitetura e urbanismo mudou muito. Mudou tudo! E falando em Dourados tivemos uma grande mudança com a verticalização, o que foi ótimo para nós arquitetos, pois trouxe mais oportunidade para trabalhar com interiores. Nosso trabalho só se expandiu”, explica.
Já quando questionada sobre qual é a sua maior afinidade profissional ao projetar espaços, a profissional foi direta ao dizer que prefere desenvolver ambientes residenciais em casas. “ A especialidade do nosso escritório é a casa, casas residenciais. Acho que diferente do apartamento, a casa permite mais espaço para o lar, bem-viver e espaço para os pets. Muitos ainda pensam que ter um arquiteto para chamar de seu é um luxo, é algo que só terá resultado estético, mas não. Para mim não faz sentido só pensar nas paredes, a essência do meu trabalho é pensar no morar bem!”, acrescenta.
O escritório desenvolve arquitetura residencial, comercial e design para escritórios. Em sua trajetória profissional, Juliana coleciona mais de 5 mil projetos entregues no Brasil e no mundo e conta com uma equipe de mais de 30 profissionais. O trabalho desenvolvido pela arquiteta é conhecido pela qualidade e alto padrão.
“ Acredito que o alto padrão é o objetivo de todas as pessoas, nós decidimos nos especializar no alto padrão. Entendo que se eu sei fazer alto padrão com excelência, posso fazer todos os outros com máxima qualidade!”, pontua.
Serviço: R. Dr. Nelson Araújo, 149 – Jardim América, Dourados – MS, 79800-000
Confira a entrevista: