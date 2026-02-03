Arquitetura e visão de negócios com Juliana Saraiva

O quadro Microfone Aberto desta terça-feira (03/02) recebeu Juliana Saraiva, arquiteta e designer de interiores especialista em arquitetura de luxo com dezessete anos de experiência profissional. O escritório Juliana Saraiva Arquitetura e Interiores desenvolve projetos de arquitetura e interiores e também atua no acompanhamento e gerenciamento de obras.

“ Desde que me formei, o mercado de arquitetura e urbanismo mudou muito. Mudou tudo! E falando em Dourados tivemos uma grande mudança com a verticalização, o que foi ótimo para nós arquitetos, pois trouxe mais oportunidade para trabalhar com interiores. Nosso trabalho só se expandiu”, explica.

Já quando questionada sobre qual é a sua maior afinidade profissional ao projetar espaços, a profissional foi direta ao dizer que prefere desenvolver ambientes residenciais em casas. “ A especialidade do nosso escritório é a casa, casas residenciais. Acho que diferente do apartamento, a casa permite mais espaço para o lar, bem-viver e espaço para os pets. Muitos ainda pensam que ter um arquiteto para chamar de seu é um luxo, é algo que só terá resultado estético, mas não. Para mim não faz sentido só pensar nas paredes, a essência do meu trabalho é pensar no morar bem!”, acrescenta.

O escritório desenvolve arquitetura residencial, comercial e design para escritórios. Em sua trajetória profissional, Juliana coleciona mais de 5 mil projetos entregues no Brasil e no mundo e conta com uma equipe de mais de 30 profissionais. O trabalho desenvolvido pela arquiteta é conhecido pela qualidade e alto padrão.