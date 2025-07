Arraiá do Clube dos Sargentos e Subtenentes de Dourados começa no dia 17

Começa nesta quinta-feira (17), a 4ª edição do Arraiá do CSSD (Clube dos Sargentos e Subtenentes de Dourados), que fica no Parque Alvorada. A festa começa às 18h com comidas típicas e várias brincadeiras à toda a família. Serão três dias de festa, dias 17, 18 e 19.

O evento ainda contará ainda com atração musical nos três dias com apresentação do cantor Rafaell Sá, que animará a festa. Para quem gosta de comidas típicas de festa julina, serão preparados sopa paraguaia, maçã do amor, pamonha, entre outros.

Na parte das brincadeiras estão: tiro ao alvo, tombo legal com um touro mecânico, pescaria, piscina de bolinha e tobogã e várias outras atividades para levar lazer e diversão aos presentes.

O CSSD fica na rua Reinaldo Bianchi, número 578, no Parque Alvorada.