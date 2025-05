Artigo: ACED 80 anos – uma história de união, desenvolvimento e propósito

Por Paulo Roberto Campione, presidente da ACED

Neste ano de 2025, a Associação Comercial e Empresarial de Dourados – nossa ACED, a Casa do Empresário – completa 80 anos de história. Uma trajetória construída por homens e mulheres que, movidos pelo espírito de união, trabalho e desenvolvimento, entenderam que o associativismo é uma poderosa ferramenta de transformação econômica e social.

Desde a sua fundação, em 29 de maio de 1945, sob a liderança do empresário Milton Sá Santos, a ACED tem sido protagonista no fortalecimento do setor produtivo, defendendo os interesses dos empresários e contribuindo ativamente para o desenvolvimento de Dourados.

Carrego, junto à minha diretoria, o privilégio e a imensa responsabilidade de estar à frente da ACED justamente no ano de seu 80º aniversário. Somos conscientes de que estamos aqui de forma temporária, em um ciclo de gestão que tem como premissa deixar um legado. Não é a administração do “eu”, mas sim do “nós”. Nossa missão é fortalecer a entidade, manter viva a chama do associativismo e, acima de tudo, devolver ao empresário, por meio de ações, benefícios e representatividade, tudo aquilo que ele deposita nesta instituição.

Sabemos que ser empresário no Brasil é um ato de coragem. Em um ambiente muitas vezes hostil, marcado por inseguranças jurídicas, alta carga tributária e burocracias que mais dificultam do que ajudam, é fundamental que existam entidades fortes e representativas. A ACED cumpre esse papel há oito décadas: defende, apoia, promove, incentiva e conecta.

Nosso maior ativo sempre foi e continuará sendo o associado. É no comércio, na indústria, nos serviços e no agronegócio que pulsa a força que move Dourados. E é olhando para esse futuro que seguimos estimulando a cultura do associativismo, que ainda é jovem, mas que precisa ser fortalecida constantemente.

Chegar aos 80 anos é motivo de celebração, mas, sobretudo, de gratidão. Gratidão aos nossos ex-presidentes, que construíram os alicerces desta entidade; aos nossos diretores e colaboradores, que diariamente fazem acontecer; e aos nossos associados, que são a razão de existir da ACED.

Nosso compromisso é seguir entregando valor, fortalecendo nossos empresários e contribuindo para que Dourados continue crescendo, se desenvolvendo e gerando oportunidades. Que venham os próximos 80 anos!

Paulo Roberto Campione

Presidente da ACED – gestão 2022/2025