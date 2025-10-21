Assessora da Procuradoria da República morreu em engavetamento na BR-163

Foi identificada como Fernanda Barbosa Paimel, de 27 anos, a mulher que morreu nesta terça-feira (21), no acidente envolvendo duas carretas e outros dois veículos de passeio na BR-163, entre os municípios de Juti e Naviraí. Fernanda era professora temporária na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no campus de Naviraí, onde lecionou Direito Penal. Atualmente, atuava como assessora chefe, vinculada à Procuradoria da República (PRM) de Dourados.

Segundo informações da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu por volta das 9h16 e envolveu duas carretas, uma picape e um automóvel. As equipes da empresa foram acionadas imediatamente para atender as vítimas e organizar o tráfego no trecho.

A ocorrência resultou em uma vítima fatal, uma pessoa gravemente ferida, uma vítima com ferimentos leves e duas ilesas. Por conta do impacto, a pista precisou ser totalmente interditada, e o congestionamento chegou a oito quilômetros no sentido norte.

A Polícia Rodoviária Federal e a perícia técnica também foram acionadas para apurar as causas do acidente.