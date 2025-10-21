Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

Rodovia

Assessora da Procuradoria da República morreu em engavetamento na BR-163

Kátia Kuratone

Por conta do impacto, a pista precisou ser totalmente interditada, e o congestionamento chegou a oito quilômetros no sentido norte. (Foto:Veículo Gol parou fora da pista após o impacto; Foto: Ligado Na Notícia)
Por conta do impacto, a pista precisou ser totalmente interditada, e o congestionamento chegou a oito quilômetros no sentido norte. (Foto:Veículo Gol parou fora da pista após o impacto; Foto: Ligado Na Notícia)

Foi identificada como Fernanda Barbosa Paimel, de 27 anos, a mulher que morreu nesta terça-feira (21), no acidente envolvendo duas carretas e outros dois veículos de passeio na BR-163, entre os municípios de Juti e Naviraí. Fernanda era professora temporária na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no campus de Naviraí, onde lecionou Direito Penal. Atualmente, atuava como assessora chefe, vinculada à Procuradoria da República (PRM) de Dourados.

Segundo informações da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia, o acidente aconteceu por volta das 9h16 e envolveu duas carretas, uma picape e um automóvel. As equipes da empresa foram acionadas imediatamente para atender as vítimas e organizar o tráfego no trecho.

A ocorrência resultou em uma vítima fatal, uma pessoa gravemente ferida, uma vítima com ferimentos leves e duas ilesas. Por conta do impacto, a pista precisou ser totalmente interditada, e o congestionamento chegou a oito quilômetros no sentido norte.

A Polícia Rodoviária Federal e a perícia técnica também foram acionadas para apurar as causas do acidente.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos