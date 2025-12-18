Associação destaca compromisso da Sanesul com obras em Dourados

Prestes a comemorar os 90 anos de Dourados, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), atingiu a marca de histórica de 90% de cobertura da rede de esgoto de Dourados, essa que ao longo dos 80 anos da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), foi uma pauta constante, bem como o abastecimento de água.
Em alusão ao feito, a Sanesul entregou à ACED uma placa comemorativa em homenagem ao aniversário da maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul e pela parceira no trabalho pela população douradense. Durante a entrega nesta quarta-feira (17), o presidente da Associação, Everaldo Leite Dias, destacou a parceria entre as entidades.
“Ao longo dos mais de 80 anos da Associação Comercial, a água sempre foi uma preocupação constante. Desde o início, quando ainda faltava água, passando pela implantação da tubulação, depois a discussão do esgoto e até a captação da água do Rio Dourados para abastecer os poços. A Associação sempre participou ativamente dessas discussões”, afirma Everaldo.
Para ele, os avanços no saneamento sempre impactaram diretamente o comércio local, especialmente nos períodos de obras e intervenções. “Houve momentos com muitos inconvenientes, com o comércio na frente das obras, lojas precisando fechar. Mesmo assim, a entidade sempre esteve presente, porque entendia a importância desse processo para o desenvolvimento da cidade”, completa.
O presidente completa que atingir 90% de cobertura de esgoto simboliza a consolidação de um trabalho construído ao longo de décadas. “Chegar a esse patamar é praticamente um coroamento de toda essa preocupação histórica com a água e o saneamento em Dourados”.
A entrega da placa comemorativa foi realizada na sede da entidade, pelo diretor comercial e de operações da Sanesul, Madson Valente e pelo gerente da unidade Regional de Dourados, Klinger Rodrigues Pires Junior.
Durante o encontro, Madson Valente destacou que o índice alcançado coloca Dourados em posição de destaque nacional, ao antecipar em oito anos a meta prevista no novo Marco Legal do Saneamento. “A Sanesul chega a 90% da cobertura de esgoto em Dourados, o que é um marco histórico. É uma excelente notícia e reflete o alinhamento ao Marco Regulatório, que estabelece esse percentual como meta para os municípios brasileiros”, afirma.