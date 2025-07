Site da Prefeitura de Dourados sai do ar após ataque hacker; serviços online são afetados

O site oficial da Prefeitura de Dourados (www.dourados.ms.gov.br) foi alvo de um ataque cibernético nesta segunda-feira (30). Isso resultou na indisponibilidade de diversos serviços online utilizados por moradores e servidores municipais. Entre os sistemas comprometidos estão o Diário Oficial Eletrônico, o Sistema Cidadão, os portais de Turismo e Previdência. Além disso, as plataformas de ensino a distância da Secretaria Municipal de Assistência Social (EAD Semas) e do Instituto do Meio Ambiente de Dourados (EAD Imam) foram afetadas.

A administração municipal confirmou o incidente. Além disso, informou que uma equipe técnica do Departamento de Tecnologia da Informação já está mobilizada. Eles estão apurando a origem do ataque, avaliando os danos causados e trabalhando para restaurar o funcionamento do portal e seus domínios associados.

Com fica a sitação para o usuário?

Em nota, a Prefeitura ressaltou que nenhum prejuízo será imposto aos cidadãos durante o período de instabilidade. Eles garantiram que os prazos relacionados à entrega de documentos e ao andamento de processos serão automaticamente prorrogados até que os sistemas estejam totalmente restabelecidos.

A paralisação temporária de serviços digitais ressalta a crescente vulnerabilidade de portais públicos a ataques cibernéticos. Além disso, reforça a importância de investimentos em segurança da informação nos municípios. Até o momento, não há informações sobre vazamento de dados ou prejuízo financeiro à administração.

O caso segue sob monitoramento das equipes técnicas e novas atualizações devem ser divulgadas conforme o progresso das ações de recuperação.