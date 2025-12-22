Atendente virtual 'Doura' é lançada para atendimento de serviços públicos em Dourados

A atendente virtual “Doura”, uma ferramenta digital que marca o início do processo tecnológico dos serviços públicos municipais, foi lançada oficialmente pela Prefeitura nesta segunda-feira (22). De acordo com a secretária Municipal de Fazenda, Suelen Nunes Venâncio, nesta fase inicial a “Doura” estará disponível para o atendimento de pedidos de emissão de guias de IPTU, oferecendo mais agilidade e comodidade aos contribuintes.

“Como em 2026 a Prefeitura de Dourados não irá entregar carnê do IPTU nas casas dos contribuintes, com o pagamento sendo 100% digital, a ‘Doura’ será importante nessa missão de facilitar a quitação do imposto sem precisar sair de casa”, salienta.

Para acessar a “Doura” basta adicionar o número (67) 99895-0137 no WhatsApp. Os contribuintes já podem se antecipar e efetivar o cadastro na atendente virtual para fazerem o pagamento do IPTU a partir de janeiro de 2026.

A secretária informa ainda que, a partir de 2026, a plataforma será ampliada para disponibilizar outros serviços, como emissão de guias da Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Localização e Funcionamento, Alvarás e extratos de débitos municipais.

Além dos serviços tributários, a atendente virtual será utilizada pelas demais secretarias municipais como canal de atendimento à população. Também estão previstos serviços internos voltados aos servidores públicos, como consulta a holerites e documentos funcionais.

Carnês

A Prefeitura não irá mais emitir os carnês para pagamento do imposto e, com isso, vai economizar cerca de R$ 1 milhão com impressão e despesas de entrega pelos Correios. “Somente nos últimos 4 anos foram gastos cerca de R$ 4 milhões do contribuinte com impressão e postagem, dinheiro que poderia ter sido investido na saúde e na educação, por exemplo”, ressalta Suelen Nunes Venâncio.

O Imposto Predial e Territorial Urbano de 2026 será lançado de forma digital pelo computador, celular, tablet e qualquer dispositivo com acesso à internet poderá baixar o boleto e pagar de forma eletrônica, pelo PIX, linha digitável ou código de barras. Para atender os contribuintes que não tem acesso aos meios eletrônicos, a Secretaria Municipal de Fazenda está preparando uma rede integrada de pontos de apoio para pagamento do IPTU 2026.

Ainda em janeiro, as Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Centro Administrativo Municipal, Central de Atendimento ao Cidadão, Poupa Tempo e outros locais estrategicamente escolhidos vão imprimir os boletos e, com isso, facilitar a vida das pessoas. “Quem tiver dificuldade para pagar pelos meios eletrônicos, só precisará procurar um dos pontos de apoio e receberá o boleto impresso”, ressalta Suelen Nunes. (Com informações da Assecom)