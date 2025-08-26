Atleta de Dourados, Rose Aoyama conquista medalha no Circuito Paralímpico Loterias Caixa

A atleta douradense, Rose Aoyama, conquistou a medalha de bronze no arremesso de peso na segunda fase nacional do Circuito Paralímpico Loterias Caixa de atletismo. Ela faz parte da equipe de esportes paralímpicos do Juventude AG, que participou da competição nacional.

Rose melhorou sua melhor marca em 13 centímetros e garantiu o segundo lugar no ranking nacional da sua classe.

O evento terminou neste domingo (24) no Centro de Treinamento Paralímpico (CT), em São Paulo.

A competição reuniu 475 atletas de todo o país em disputas de pista e campo. O Circuito teve transmissão ao vivo pelo canal do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) no YouTube.

Equipe Juventude AG

Entre os homens, Luis Fernando Almeida, não pode participar por motivos de saúde.

Já Jhonatan Ferreira, 29 anos, que participa da Classe T38, queimou a largada nos 100 metros e foi desclassificado. Mas nos 400 metros, terminou na oitava posição, melhorando seu tempo na prova.

Os três atletas agora concentram os treinos para disputarem em dezembro o Campeonato Brasileiro, a mais importante competição do ano, mais uma vez em São Paulo.

Para participar das competições, a equipe do Juventude AG tem apoio do Governo do Estado, através da Fundesporte, Sicredi, Newin Crossfit, Fazenda Lageado, Ortopedia São Paulo, vereadores Inspetor Cabral e Sergio Nogueira, Prof. Toninho Pietramale, Nutricionista Michele Ruiz e Ricardo Zocolaro.

Quem quiser colaborar e apoiar e equipe pode entrar em contato com o coordenador Prof. Leandro Francisco pelo número (67) 99652-9374.