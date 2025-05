Atletas de Dourados conquistam medalhas no Circuito Paralímpico Loterias Caixa em São Paulo

A equipe de atletismo paralímpico do Juventude AG participou com três atletas de Dourados no Circuito Paralímpico Loterias Caixa e retornou com excelentes resultados, incluindo duas medalhas de ouro. A competição foi realizada em São Paulo no último final de semana.

Desta vez o destaque foi Luis Fernando Almeida, 34 anos, que conquistou medalhas em duas modalidades distintas, na classe T44. O douradense trouxe a medalha de ouro nos 100 metros e ainda ficou com a prata no salto em altura e no salto em distância.

Mais uma vez a atleta Rosenilda Aoyama, 46 anos, especialista no lançamento de peso e de disco, se destacou e conquistou o ouro no peso, classe F63.

Já Jhonatan Ferreira, 29 anos, que participa da Classe T38, terminou em sétimo nos 100 metros e em décimo nos 400 metros.

Os atletas agora se preparam para outros competições no segundo semestre, com destaque para a segunta etapa do Circuíto Nacional, mais uma vez em São Paulo, nos dias 23 e 24 de agosto.

Para participar das competições, a equipe do Juventude AG tem apoio do Governo do Estado, através da Fundesporte, Sicredi, Newin Crossfit, Nutricionista Michele Ruiz e Vereador Cabral.

*Com informações da assessoria