Atuação da Engepar em Dourados é reconhecida com homenagem da Câmara Municipal

A Engepar Engenharia e Participações recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Dourados, em reconhecimento à sua relevante contribuição para o desenvolvimento da cidade. A Moção de Aplausos foi proposta de forma independente pelo vereador Cemar Arnal, e reflete de forma precisa a missão da empresa e recebida no dia 27 de maio, representada pelo seu diretor de incorporação Fernando Bezerra.

Com atuação nacional em diversos segmentos da engenharia, a Engepar destina os resultados de seus empreendimentos a projetos que agregam valor para além do lucro — com foco em impactar positivamente seus parceiros e a comunidade onde está inserida. Em Dourados, está localizado o projeto mais emblemático da empresa, iniciado por volta de 2010, com o objetivo de promover a recuperação urbanística da região sudoeste da cidade. Na época, a área localizada após o vale do córrego Água Boa encontrava-se isolada e em processo avançado de degradação urbana.

A partir do ponto mais alto de Dourados, próximo ao centro e cruzando a BR-463, a Engepar lançou o bairro Villa Toscana, o primeiro de uma série de empreendimentos. Hoje, a região conta com aproximadamente 6 mil famílias, o que representa cerca de 7,2% da população da cidade. Ao todo, já foram entregues 35 empreendimentos imobiliários no local.

O impacto do projeto vai além da habitação. A região tornou-se um pólo de desenvolvimento urbano, atraindo novos negócios e consolidando-se como um vetor de valorização e crescimento sustentável para Dourados. Foram mais de R$ 1,5 bilhão investidos pela Engepar, somando-se a outras importantes obras na região, como a duplicação da saída para Ponta Porã, o Hospital Regional, a primeira escola estadual de tempo integral, a escola espírita de grande porte e a nova entrada da cidade pela avenida Lindolfo Lange — conectada a um conjunto de avenidas já implantadas, além do projeto Fonplata atualmente em execução.

Essa nova entrada da cidade, que parte do novo trevo da BR-463 até o Hospital Regional, marca o início de uma nova centralidade urbana. A área foi recentemente qualificada como Eixo Principal e está reservada para um projeto moderno, voltado à ocupação por atividades econômicas e culturais alinhadas às demandas atuais de tecnologia e sustentabilidade.

“A Engepar não se limita a construir empreendimentos. Ela transforma realidades e propõe soluções urbanísticas que geram valor para a sociedade”, afirmou o diretor de incorporação, Fernando Bezerra.

Dourados desponta com infraestrutura, planejamento e vocação para receber e atender os interesses de uma população estimada em 1 milhão de habitantes em sua região de influência — fortalecendo a força econômica e cultural desta terra.

*Com informações da assessoria