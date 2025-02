Aurélio Rocha fala dos avanços do grupo LIDE

DECISÃO

Justiça autoriza desativação do semiaberto feminino em Dourados

A Justiça autorizou a desativação do regime semiaberto feminino em Dourados, atendendo a um pedido da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e parecer favorável do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul). Com a decisão, as internas devem cumprir as penas com monitoramento eletrônico. A decisão, assinada pelo juiz Luiz Felipe […]