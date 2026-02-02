Veículos de Comunicação
Início Dourados

CRIME

Autor de homicídio é preso em flagrante em Dourados

Kátia Kuratone

A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (30), na região do Jardim Carisma, em Dourados. (Foto: Divulgação PCMS)
A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (30), na região do Jardim Carisma, em Dourados. (Foto: Divulgação PCMS)

Policiais do Setor de Investigação Geral/ Núcleo Regional de Inteligência – SIG/NRI de Dourados realizaram a prisão em flagrante de V.S.S., apontado como autor do homicídio que vitimou Bruno Vinícius Martins Gonçalves. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (30), na região do Jardim Carisma, em Dourados.

Segundo a polícia, durante as diligências iniciais, a equipe conseguiu identificar um suspeito e seguiu com levantamentos acerca de sua possível participação, que foi confirmada posteriormente.

Quando a equipe se deslocou até sua residência, o investigado tentou fugir e foi detido pelos investigadores. Ao ser questionado sobre sua participação, confessou envolvimento e apresentou a arma de fogo e a motocicleta utilizadas.

Ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados, juntamente com os objetos utilizados, sendo apresentado à autoridade policial plantonista para as providências legais cabíveis. (Com informações da PCMS).

A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2026 acontece nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, na Câmara Municipal de Dourados. (Foto: F.Grott/CMD)

POLÍTICA

Câmara de Dourados abre ano legislativo nesta terça-feira com sessão solene e a primeira sessão ordinária

A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2026 acontece nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, na Câmara Municipal de Dourados. De acordo com a programação divulgada pela assessoria, haverá um momento de bênção ecumênica, além dos pronunciamentos do prefeito Marçal Filho (PSDB) e da presidente do Legislativo, a vereadora Liandra Brambilla (PSDB). […]
Na ação, ninguém foi preso. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 280 mil. (Divulgação/DOF)

POLÍCIA

Veículos carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai são apreendidos no distrito de Vila Vargas

Dois veículos carregados com 4.400 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) neste domingo (1/2), no distrito de Vila Vargas, em Dourados. Na ação, ninguém foi preso. O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 280 mil. Segundo a polícia, a apreensão ocorreu quando […]