Autor de homicídio é preso em flagrante em Dourados

Policiais do Setor de Investigação Geral/ Núcleo Regional de Inteligência – SIG/NRI de Dourados realizaram a prisão em flagrante de V.S.S., apontado como autor do homicídio que vitimou Bruno Vinícius Martins Gonçalves. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (30), na região do Jardim Carisma, em Dourados.

Segundo a polícia, durante as diligências iniciais, a equipe conseguiu identificar um suspeito e seguiu com levantamentos acerca de sua possível participação, que foi confirmada posteriormente.

Quando a equipe se deslocou até sua residência, o investigado tentou fugir e foi detido pelos investigadores. Ao ser questionado sobre sua participação, confessou envolvimento e apresentou a arma de fogo e a motocicleta utilizadas.

Ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados, juntamente com os objetos utilizados, sendo apresentado à autoridade policial plantonista para as providências legais cabíveis. (Com informações da PCMS).