Autores de tentativa de homicídio no Canaã IV são presos em Dourados

A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu três pessoas envolvidas na tentativa de homicídio contra Leonardo Soares, de 19 anos. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo que perfurou o braço e transfixou no peito enquanto caminhava pela Rua Oito, no Jardim Canaã IV.

Os envolvidos no crime foram identificados e detidos nesta quarta-feira (6) durante operação realizada na Rua Independência, no Jardim Itália. Entre os suspeitos estão um adolescente de 15 anos, apontado como um dos autores dos disparos, além de Valdinei de Paula Galvão, 32 anos e Yara Paulina Carvalho de Brito, de 26 anos.

A ação é considerada desdobramento imediato da investigação do crime, que estaria ligado à guerra entre facções.

Segundo a polícia, Valdinei e o adolescente foram os executores da tentativa de homicídio. Armados com revólveres, os dois teriam disparado contra a vítima.

No momento da prisão, Valdinei tentou agredir os policiais com um cabo de vassoura disponibilizado pelos agentes por estar com uma perna machucada em razão de osteomielite. Diante da agressão, foi necessário o uso proporcional da força para contê-lo.

Yara Paulina foi responsável pelo apoio logístico ao crime. Segundo as investigações, ela ajudou a localizar a vítima, deu abrigo a um dos envolvidos após a ação, ocultou as armas utilizadas, queimou as roupas usadas no atentado e ainda foi flagrada com maconha e haxixe em sua residência. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e participação na tentativa de homicídio.

Valdinei, além de possuir uma extensa ficha criminal no Paraná, com registros por crimes violentos, incluindo uma tentativa de feminicídio contra uma ex-companheira, é considerado de alta periculosidade e integrante antigo de uma das facções. Segundo a polícia, ele foi responsável por planejar o atentado, fazer o levantamento das vítimas e organizar a logística do ataque.

O adolescente também tinha rixa pessoal com Leonardo, o que contribuiu para sua participação direta na tentativa de homicídio. As investigações prosseguem para apurar outros possíveis envolvidos nos crimes.