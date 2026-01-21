Avaliação dermatológica para rematrícula na natação e hidroginástica no Jorjão acontece nesta quinta

A Fundação de Esportes de Dourados (Funed) está disponibilizando avaliação dermatológica gratuita para alunos que irão realizar a rematrícula nas modalidades de natação e hidroginástica, desenvolvidas no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão.

A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sems) e acontece nesta quinta-feira (22), diretamente no complexo esportivo. O atendimento é realizado por enfermeiras e médicas da Atenção Primária à Saúde, mediante distribuição de senhas por ordem de chegada, das 7h30 às 13h.

De acordo com Sandra Giselly Amaral Assunção, diretora-presidente da Funed, a iniciativa facilita o processo de rematrícula. “Com essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizamos a avaliação dermatológica no próprio local das aulas, garantimos mais rapidez no atendimento e mais comodidade aos alunos. Após o período de rematrícula dos alunos já matriculados, a Funed divulgará o calendário de inscrições para novos participantes interessados nas modalidades de natação e hidroginástica”, antecipa.

O Complexo Esportivo Jorjão oferece diversas atividades esportivas gratuitas à população, com foco na promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida.