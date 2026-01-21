Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

ESPORTES

Avaliação dermatológica para rematrícula na natação e hidroginástica no Jorjão acontece nesta quinta

Kátia Kuratone

A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sems) e acontece nesta quinta-feira (22), diretamente no complexo esportivo. (Divulgação/Assecom)
A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sems) e acontece nesta quinta-feira (22), diretamente no complexo esportivo. (Divulgação/Assecom)

A Fundação de Esportes de Dourados (Funed) está disponibilizando avaliação dermatológica gratuita para alunos que irão realizar a rematrícula nas modalidades de natação e hidroginástica, desenvolvidas no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão.

A ação ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sems) e acontece nesta quinta-feira (22), diretamente no complexo esportivo. O atendimento é realizado por enfermeiras e médicas da Atenção Primária à Saúde, mediante distribuição de senhas por ordem de chegada, das 7h30 às 13h.

De acordo com Sandra Giselly Amaral Assunção,  diretora-presidente da Funed, a iniciativa facilita o processo de rematrícula. “Com essa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizamos a avaliação dermatológica no próprio local das aulas, garantimos mais rapidez no atendimento e mais comodidade aos alunos. Após o período de rematrícula dos alunos já matriculados, a Funed divulgará o calendário de inscrições para novos participantes interessados nas modalidades de natação e hidroginástica”, antecipa.

O Complexo Esportivo Jorjão oferece diversas atividades esportivas gratuitas à população, com foco na promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
O quadro “Explicando Direito” desta quarta-feira (21) recebeu o advogado Heltonn Gomes, da Nunes & Gomes Advocacia e Assessoria. (Foto: Raíssa Vitória)

ENTREVISTA

Explicando Direito de hoje falou sobre os direitos do consumidor em relação a serviços essenciais

O quadro “Explicando Direito” desta quarta-feira (21) recebeu o advogado Heltonn Gomes, da Nunes & Gomes Advocacia e Assessoria que falou sobre os direitos do consumidor em relação a serviços essenciais. O advogado explica que serviços essenciais são aqueles indispensáveis para as necessidades básicas e o funcionamento de empresas, como por exemplos: energia elétrica, água […]
O quadro Vitrine de Negócios desta quarta-feira (21) recebeu Mailson Santos, coordenador regional comercial MS da LRG Construtora, para falar sobre o lançamento do empreendimento Portal do Sol I em Dourados. (Foto: Raíssa Vitória)

ENTREVISTA

Coordenador da LRG Construtora fala sobre o lançamento do Residencial Portal do Sol I em Dourados

O quadro Vitrine de Negócios desta quarta-feira (21/01) recebeu Mailson Santos, coordenador regional comercial MS da LRG Construtora, para falar sobre o lançamento do empreendimento Portal do Sol I em Dourados. Ele também falou sobre o crescimento mercado imobiliário na cidade e das condições de financiamentos e subsídios doPrograma Minha Casa Minha Vida. “O residencial […]