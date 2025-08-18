Veículos de Comunicação
ATENÇÃO!

Avisos de tempestade, vendaval e baixa umidade colocam Dourados em alerta, segundo o Inmet

Kátia Kuratone

Os avisos são de perigo potencial para baixa umidade, vendaval e tempestades de diferentes intensidades. (Reprodução)
Dourados está com quatro avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os alertas colocam o município e a região sob aviso de perigo potencial para baixa umidade, vendaval e tempestades de diferentes intensidades.

Nesta segunda-feira (18), é preciso atenção para o aviso de baixa umidade, que segundo o Inmet aponta variação entre 30% e 20% na umidade relativa do ar, condição que pode causar riscos à saúde e favorecer incêndios florestais.

O Inmet recomenda a ingestão de bastante líquido, evitar esforço físico nas horas mais secas do dia e reduzir a exposição ao sol nos períodos mais quentes.

Atenção

Nesta terça-feira (19), estão previstos três alertas. O primeiro é de tempestade com grau de perigo potencial, válido da 0h01 até às 23h59, indicando possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Os riscos associados incluem alagamentos, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de galhos de árvores.

Também foi emitido um aviso de tempestade mais severa, classificada como de perigo, com duração entre a 0h desta terça-feira (19) e a 1h da quarta-feira (20). A previsão indica acumulados maiores, com chuva variando entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ventos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. O risco é maior, envolvendo possibilidade de corte de energia elétrica, danos em lavouras, queda de árvores e alagamentos.

Ainda há uma previsão de vendaval, também em grau de perigo potencial, entre 12h e 18h desta terça-feira (19). Os ventos devem variar entre 40 e 60 km/h, o que pode ocasionar queda de galhos de árvores.

A orientação do Inmet é que, em caso de rajadas, a população não se abrigue debaixo de árvores, evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e busque informações com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

