Bancos vão funcionar normalmente nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou como será o expediente bancário no período do fim de ano.

No Natal, dia 25 de dezembro e 1º de janeiro não haverá atendimento presencial nas agências nem serão realizadas compensações bancárias, como Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED).

No dia 31 de dezembro, também não haverá expediente bancário nem compensações.

Na véspera de Natal (24/12), o atendimento ao público será reduzido. As agências funcionarão das 8h às 10h. Já em 26 de dezembro e em 2 de janeiro, os bancos voltam a funcionar normalmente, desde que não haja feriado municipal.

O último dia do ano com expediente normal e atendimento completo ao público será 30 de dezembro.

Segundo informações da Febraban, as contas de consumo, como água, energia e telefone, que vencerem em 25/12, 31/12 e 1º/1 poderão ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil.