Bar em Bar: Abrasel no MS convida bares e restaurantes de Dourados e região para participarem do Festival

A Abrasel no MS está com inscrições abertas para o Festival Bar em Bar, que, no Estado, acontece de 30 de outubro a 30 de novembro, sendo uma grande oportunidade para os empresários de Dourados e região ganharem visibilidade, fidelizarem e conquistarem novos clientes.

Para 2025, o Festival apresenta o tema “A cidade inteira cabe no bar” e conta com as modalidades comida de boteco, restaurante e hambúrguer, que poderão ser votadas pelo público, sendo que os três primeiros colocados de cada modalidade recebem premiação, que será entregue no evento de encerramento. Os estabelecimentos podem participar das três categorias ao mesmo tempo.

Para participar, o estabelecimento não tem custo com a inscrição, mas é preciso ser associado Abrasel no MS. O presidente João Francisco Denardi explicou que ainda dá tempo de quem não é associado, se associar e participar. “Estamos fazendo um convite especial aos empresários de Dourados para participarem do Festival, mostrando a riqueza da gastronomia da região, conhecida pelos bons bares e restaurantes. Mesmo os que ainda não são associados, é só entrar em contato com nossa equipe, se associar e participar”.

João Francisco reforçou as vantagens de participar do Festival. “Graças aos nossos patrocinadores, nós não cobramos inscrição e fazemos uma ampla campanha de divulgação do Festival, estimulando os clientes a irem conhecer os estabelecimentos participantes. Claro que cada um também pode divulgar sua participação por meio das suas próprias redes sociais, aliás, estimulamos isso. Dessa forma, unidos, faremos um grande festival, movimentando nosso setor”.

“Mais que um festival, o Bar em Bar traz aos estabelecimentos a possibilidade de promover o faturamento e a visibilidade dos negócios, uma vez que os clientes vão até os estabelecimentos provar os pratos e conhecer o serviço da casa”, finalizou o presidente.

Serviço

As inscrições gratuitas estão abertas, são gratuitas, e seguem até o dia 25 de outubro pelo link bit.ly/bar-em-bar-ms-2025 .

O evento é exclusivo para associados, mas dá tempo dos estabelecimentos que ainda não são associados participarem, é só procurar a Abrasel no MS para se associar.

Mais informações, acesse as redes da @abraselms.