Início Dourados

INVESTIGAÇÃO

Barraco foi incendiado onde corpo carbonizado foi encontrado

Jhonatan Xavier

Barraco pertencia a catador de recicláveis / Foto: Sidnei Bronka/Reprodução
Barraco pertencia a catador de recicláveis / Foto: Sidnei Bronka/Reprodução

Forças policiais seguem com a investigação sobre o corpo encontrado carbonizado na região do bairro Recanto do Bosque, na manhã desta quarta-feira (31), próximo à Rodovia BR-463 (clique e saiba mais).

Segundo informações preliminares, no local foram encontrados vestígios de pneus, madeiras e outros itens utilizados para atear fogo na vítima. Nas proximidades havia um barraco que também foi queimado. Esse barraco servia de moradia para uma pessoa conhecida na região por recolher recicláveis.

Relatos de populares apontam que a pessoa residente ali não foi vista nesta manhã. Devido o estado do corpo, ainda não foi possível a identificação nem a confirmação do sexo da vítima, tão pouco se ela teria sido morta antes de ser carbonizada.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e o caso segue em investigação.

