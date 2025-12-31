Barraco foi incendiado onde corpo carbonizado foi encontrado

Forças policiais seguem com a investigação sobre o corpo encontrado carbonizado na região do bairro Recanto do Bosque, na manhã desta quarta-feira (31), próximo à Rodovia BR-463 (clique e saiba mais).

Segundo informações preliminares, no local foram encontrados vestígios de pneus, madeiras e outros itens utilizados para atear fogo na vítima. Nas proximidades havia um barraco que também foi queimado. Esse barraco servia de moradia para uma pessoa conhecida na região por recolher recicláveis.