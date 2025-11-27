'Black Friday é um período que segue como uma janela importante para o varejo', destaca economista

O dia 28 de novembro é oficialmente o dia da Black Friday no Brasil em 2025, que é a última sexta-feira do mês. Porém, as promoções começam antes da data oficial, com muitas lojas estendendo as ofertas por toda a semana, a chamada de “Black Week” ou até mesmo por todo o mês de novembro.

Este ano, a Black Friday deve injetar R$ 354 milhões no comércio sul-mato-grossense, de acordo com o levantamento feito pelo Sebrae/MS, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS). Segundo a pesquisa, 52% dos consumidores pretendem aproveitar o período para compras e a preferência do consumidor é majoritariamente pelo ambiente online, indicado por 78% dos entrevistados.

Já 23% das pessoas ouvidas devem optar por lojas físicas. Entre aqueles que planejam compras presenciais, o centro surge como principal destino (43%), seguido por shoppings (27%), galerias (13%) e comércios de bairro (12%).

“A Black Friday continua sendo um momento relevante para o comércio, especialmente pelo aumento do tráfego digital e pelo planejamento de compras por parte dos consumidores. O que observamos em 2025 é um comportamento mais racional, em que o cliente compara preços, prioriza itens de maior necessidade e busca descontos realmente vantajosos. Isso explica tanto a queda no volume total quanto a manutenção do interesse pela data”, analisa a economista do IPF/MS, Ludmila Velozo.

Em Dourados, o Shopping Avenida Center promove nos dias 28, 29 e 30 de novembro, a Black Weekend Fantástica, uma grande ação de descontos para quem quer aproveitar preços especiais e antecipar as compras de Natal. Durante os três dias, diversas lojas estarão com ofertas exclusivas, reunindo produtos de moda, beleza, tecnologia, acessórios, calçados, presentes, serviços e muito mais. As lojas participantes estarão identificadas com cartazes especiais, facilitando a busca pelos melhores descontos.

Além disso, as promoções também serão divulgadas nas redes sociais do shopping, garantindo ainda mais visibilidade e ajudando os clientes a ficarem por dentro dos descontos.

“A Black Friday traz algumas oportunidades para o comércio da nossa cidade e um dos benefícios da Black Friday é o aumento da vontade de compra dos consumidores. Como ele está vendo em vários canais, em vários locais a Black Friday isso faz com que ele fique mais sensibilizado a comprar as coisas nesse período, tanto é que no ano passado estima-se que houve um aumento de 18,7% nas vendas do comércio na semana da Black Friday. Também houve o maior fluxo de consumidores. É um período onde as pessoas estão fazendo promoções, onde estão colocando as coisas em evidência, está se falando bastante sobre isso, as pessoas estão indo para as ruas. Também é a possibilidade que os comerciantes, os empresários têm de limpar estoques antigos, aquele produto que foi comprado e não saiu no ano passado, agora é colocado numa promoção e desta maneira, o comerciante consegue trazer de volta para o caixa da empresa aquele valor que está parado no estoque, porque o estoque parado é custo da empresa. A Black Friday pode trazer esse dinheiro de novo para o caixa”, acredita Taiguara Onishi, 1º Secretário da ACED (Associação Comercial de Dourados).

Golpes

O advogado Heltonn Gomes, da Nunes & Gomes Advocacia e Assessoria Jurídica alerta sobre os cuidados que o consumidor deve tomar ao aproveitar as promoções da Black Friday para evitar golpes. “Muitas vezes os oportunistas preparam o momento da Black Friday para aplicar os golpes, ou empresas aproveitam o momento e colocam o preço do produto acima do habitual e vendem com um falso desconto, pelo mesmo preço praticado no restante do ano”, alerta.

A principal dica, segundo ele, é pesquisar o produto em outros locais confiáveis, analisar o preço e nas compras on-line pesquisar o site de vendas, ter certeza que é confiável e o preço é condizente. “É sempre bom verificar se você já conhece o site, se já comprou nele ou se tem alguma reclamação. Verifique se a empresa existe, se o CNPJ está no endereço divulgado e desconfie de preços muito baixos. O golpista está em todo lugar, principalmente no meio digital, todo cuidado é pouco”, afirma.

Ele ainda destaca a importância de o consumidor buscar auxílio do Procon e as vias judiciais em caso de produtos danificados, golpes ou de não receber o produto.