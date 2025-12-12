Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

MARCO TEMPORAL

Bloqueio no Anel Viário de Dourados continua sem previsão de liberação

Jhonatan Xavier

Bloqueio foi retomando na manhã desta sexta-feira (12) / Foto: Polícia Rodoviária Federal/ Divulgação
Bloqueio foi retomando na manhã desta sexta-feira (12) / Foto: Polícia Rodoviária Federal/ Divulgação

Indígenas continuam com o bloqueio no Anel Viário de Dourados, entre a Avenida Guaicurus e a MS-156. O protesto foi iniciado na tarde de ontem e seguiu até o início da noite. Já às 7h desta sexta-feira (12) o bloqueio foi retomado e sem previsão de liberação.

Além do trecho entre a Avenida Guaicurus e a Rodovia MS-156, os manifestantes também bloquearam as entradas de acesso à Aldeia Bororó e ao bairro Monte Carlo.

Todos esses pontos de bloqueio são no Anel Viário, próximo à área de retomada. Nos pontos de acesso à Aldeia e ao Monte Carlo não há manifestantes, apenas objetos como madeiras e pedras, para impedir que os veículos acessem o bloqueio na Avenida Guaicurus.

A atenção deve ser redobrada no local, devido à presença constante de crianças e animais de estimação junto aos manifestantes.

Veículos de passeio estão retornando e pegando rotas alternativas. Forças policiais estão no local e orientam aos motoristas de veículos pesados, como caminhões e carretas, a retornar e seguir pela BR-163 até a Penitenciária Estadual de Dourados (PED), pegar o Anel Viário Norte, para acessar a Rodovia MS-156, uma vez que esse tipo de veículo é proibido de trafegar dentro do perímetro urbano.

Notícias Relacionadas

Conforme o RCN67 havia informado anteriormente, o bloqueio acontece como forma de protesto contra a votação do Marco Temporal, que restringe a demarcação de terras indígenas apenas aos territórios ocupados por povos originários na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Alguns manifestantes da comunidade indígena de Dourados estão com cartazes contrários ao Marco Temporal.

Votação
O Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou nesta quinta-feira (11), a fase de sustentações das partes envolvidas em quatro processos que tratam do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Com o encerramento, a fase de votação dos ministros ficará para 2026, em uma data que ainda será definida.

A partir do próximo dia 20 de dezembro, a Corte vai entrar no período de recesso e retomará os trabalhos em fevereiro do ano que vem. Já estava previsto que os ministros não iriam realizar a votação. O procedimento passou a ser adotado pela Corte durante a gestão do ex-presidente Luís Roberto Barroso.

Ainda de acordo com a Agência Brasil, com o mecanismo, os ministros ouvem os argumentos apresentados pelas partes e proferem os votos em uma nova sessão. Dessa forma, membros da Corte podem refletir sobre as argumentações das defesas. A medida é usada em julgamentos de grande relevância para o país.

Reserva de Dourados
Dourados abriga a maior reserva indígena urbana do Brasil, com cerca de 20 mil residentes, população superior à registrada em 42 dos 79 municípios sul-mato-grossenses. O bloqueio ocorre em uma área cercada por ocupações surgidas justamente após 1988, conhecidas como retomadas, vizinhas à aldeia Bororó.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Dr. Fábio Rocha, médico patologista, fala sobre mutirão em Dourados / Foto: Raissa Vitória/Massa FM

CÂNCER DE PELE

Mutirão oferece exames dermatológicos gratuitos neste sábado no HU

O Programa Microfone Aberto desta sexta-feira (12) recebeu o médico patologista, Dr. Fábio Rocha, para falar sobre os ricos, prevenção e tratamento do câncer de pele. Ele destaca as ações preventivas que serão realizadas gratuitamente neste sábado, em Dourados. Organizado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), no mutirão do Dezembro Laranja, serão ofertados exames dermatológicos […]