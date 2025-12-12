Bloqueio no Anel Viário de Dourados continua sem previsão de liberação

Indígenas continuam com o bloqueio no Anel Viário de Dourados, entre a Avenida Guaicurus e a MS-156. O protesto foi iniciado na tarde de ontem e seguiu até o início da noite. Já às 7h desta sexta-feira (12) o bloqueio foi retomado e sem previsão de liberação.

Além do trecho entre a Avenida Guaicurus e a Rodovia MS-156, os manifestantes também bloquearam as entradas de acesso à Aldeia Bororó e ao bairro Monte Carlo.

Todos esses pontos de bloqueio são no Anel Viário, próximo à área de retomada. Nos pontos de acesso à Aldeia e ao Monte Carlo não há manifestantes, apenas objetos como madeiras e pedras, para impedir que os veículos acessem o bloqueio na Avenida Guaicurus.

A atenção deve ser redobrada no local, devido à presença constante de crianças e animais de estimação junto aos manifestantes.

Veículos de passeio estão retornando e pegando rotas alternativas. Forças policiais estão no local e orientam aos motoristas de veículos pesados, como caminhões e carretas, a retornar e seguir pela BR-163 até a Penitenciária Estadual de Dourados (PED), pegar o Anel Viário Norte, para acessar a Rodovia MS-156, uma vez que esse tipo de veículo é proibido de trafegar dentro do perímetro urbano.