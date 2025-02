Dois homens, de 36 e 42 anos, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, após se perderem enquanto faziam uma trilha em uma mata na região de uma usina, no município de Rio Brilhante, a 65 km de Dourados.

Os indivíduos iniciaram a caminhada pela tarde e acabaram se perdendo na trilha. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e, com o apoio da Polícia Militar, conseguiram localizar os mesmos, que receberam atendimento médico no local e foram encaminhados para o hospital do município.