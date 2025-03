BR-163 é liberada com promessa de reunião entre moradores e CCR

Após quase quatro horas, os moradores das sitiocas Ouro Fino, Vitória e Campo Belo, em Dourados, encerraram o bloqueio no trecho da Rodovia BR-163, na saída da cidade para Caarapó. A manifestação foi iniciada às 6h desta quarta-feira (5/3), em busca de segurança na via, devido aos inúmeros acidentes registrados no local.

O ato foi encerrado após uma reunião ser agendada para às 14h desta quinta-feira (6/3), na delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com os líderes comunitários das Sitiocas e das comunidades da região, além de representantes da CCR MSVia, que administra a rodovia desde 2014.

Conforme o Portal RCN informou anteriormente, o bloqueio pacifico teve início às 6h e gerou um grande congestionamento nos dois lados da via. Entre as reivindicações dos moradores estão a duplicação da Rodovia, manutenção e instalação de sinalização e redutores de velocidade, além de um acostamento que facilite o acesso às entradas das Sitiocas.

Frequentemente são registrados acidentes no local, o último foi no dia 3 de março envolvendo três veículos e que resultou na morte de uma criança de 9 anos.

Em nota ao Portal RCN, a CCR MS Via afirmou “que mantém o Programa de Redução de Acidentes, em que são realizadas ações educativas, de fiscalização e de engenharia em trechos críticos, identificados a partir de estudos feitos com base em dados estatísticos, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Além disso, a CCR MSVia tem implementado medidas como reforço de sinalização, instalação de sistemas de alerta, e monitoramento intensivo na BR-163/MS”.