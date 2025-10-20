Veículos de Comunicação
Brasileiro é executado a tiros no estacionamento do Shopping China na fronteira com Ponta Porã

Kátia Kuratone

Jonathan Medeiro da Fonseca, 36 anos, foi morto em um ataque a tiros em um estacionamento de Shopping de importados, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. (Reprodução)
Jonathan Medeiro da Fonseca, 36 anos, foi morto em um ataque a tiros em um estacionamento de Shopping de importados, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. (Reprodução)

O brasileiro Jonathan Medeiro da Fonseca foi executado a tiros por dois pistoleiros no início da tarde desta segunda-feira (20) no estacionamento do Shopping China, em Pedro Juan Caballero, na linha internacional com Ponta Porã.

Segundo informações do site Ponta Porã Informa, o comissário Juan Morel, Chefe Adjunto do Departamento de investigações da Polícia Nacional do Paraguai informou a imprensa em nota que Jonathan estava de carona em uma caminhonete, conduzida pelo motorista identificado como Eduardo. Ele também foi atingido pelos disparos, mas conseguiu fugir do local e buscou socorro no hospital Regional.

Conforme os investigadores paraguaios, os pistoleiros estavam em um carro branco e seguiram Jonathan e Eduardo até o shopping de importados e no momento em que os dois se aproximavam da caminhonete, foram atacados a tiros. Alvejado na cabeça, Jonathan morreu no local. Eduardo conseguiu fugir mesmo ferido.

Os suspeitos efetuaram disparos à queima-roupa e fugiram imediatamente após o crime, tomando rumo ignorado.

Equipes da Polícia Nacional e da Polícia Civil brasileira atenderam à ocorrência, isolando a área do crime para a realização da perícia e coleta de depoimentos. O local, que já costuma receber grande movimento devido ao fluxo intenso de visitantes brasileiros e paraguaios, estava cheio.

O comissário Juan Morel, chefe adjunto do Departamento de Investigações de Pedro Juan Caballero, disse que Jonathan e Eduardo Cantaluppi vieram de Capitán Bado, cidade separada por uma rua de Coronel Sapucaia.

O corpo da vítima foi levado para exames no hospital regional de Pedro Juan Caballero. As autoridades investigam as motivações do crime. A Polícia Nacional procura imagens de câmeras de segurança do shopping para identificar os autores do crime. A principal suspeita até agora é de ligação do atentado à disputa travada por organizações criminosas pelo controle do tráfico na fronteira.

Natural de Joinville (SC), Jonathan foi candidato a vereador em 2024 no município de Coronel Sapucaia.

