Brechó Solidário acontece no Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência Dorcelina Folador nesta quinta

A edição do Brechó Solidário acontece nesta quinta-feira (10), a partir das 9h, no Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência Dorcelina Folador, localizado na Rua dos Caiuás, 955, na região da Vila Esperança. A ação da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) visa a distribuição dos donativos arrecadados ao longo da Campanha do Agasalho 2025, que neste ano tem como tema “Cuidando com Amor e Aquecendo Vidas”.

As pessoas poderão escolher as roupas que desejarem, sem pagar nada pelas peças. “Na edição desta quinta-feira, que acontece na Vila Esperança, vamos distribuir 2 mil peças de agasalho, mesmo porque a previsão é que novas ondas de frio devam atingir Dourados durante o inverno e não podemos permitir que as pessoas fiquem desprotegidas”, explica a secretária da Semas, Shirley Zarpelon.

O Brechó Solidário já foi realizado no Distrito de Vila Vargas, no Jóquei Clube e no Canaã I, sempre com a participação de um grande número de famílias em situação de vulnerabilidade social e que receberam centenas de peças de roupas, agasalhos e cobertores.

Até o momento a Campanha do Agasalho “Cuidando com Amor e Aquecendo Vidas” já arrecadou mais de 8 mil peças de artigos de inverno e, desse total, pouco mais de 6 mil peças foram entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social.

CAMPANHA DO AGASALHO

A Secretaria Municipal de Assistência Social instalou caixas para coletas de doações da Campanha do Agasalho “Cuidando com Amor e Aquecendo Vidas” em vários pontos da cidade, sobretudo nas Secretarias Municipais, no Centro Administrativo Municipal e entidades particulares. Em cada unidade parceira tem uma caixa personalizada para a coleta dos artigos de inverno, como agasalhos, sapatos, toucas, cobertores, meias, mantas, entre outros. Os itens podem ser novos ou usados, desde que em bom estado.

*Com informações da Assecom