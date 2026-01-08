Veículos de Comunicação
C.vale de Laguna Carapã tem quatro vagas para Operador de Armazém de grãos

Kátia Kuratone

A C.Vale é uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, reconhecida nacionalmente pela inovação, sustentabilidade e pelo constante investimento em desenvolvimento humano. (Divulgação)
A C.Vale é uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, reconhecida nacionalmente pela inovação, sustentabilidade e pelo constante investimento em desenvolvimento humano. (Divulgação)

A Unidade da C.Vale em Laguna Carapã – cidade localizada a 60 km de Dourados – está com quatro vagas abertas para Operador de Grãos e uma vaga para Classificador de Grãos.

As atividades da vaga de Operador de Grãos são: Realiza a checagem e regulagem das máquinas; Auxilia no processo de descarga, tombador/manual; Opera as máquinas de pré e pós limpeza de grãos; Realiza abastecimento e limpeza do secador e Auxilia no processo de expedição de grão, realizando o embarque.

Requisitos: Ensino médio completo; Disponibilidade para atuar na Unidade C.Vale em Laguna Carapã/MS e Experiência na área operacional de grãos como operador de secador será considerada um diferencial.

Interessados acesse https://vagas.cvale.com.br/job/Laguna-Carap%C3%A3-Operador-de-Gr%C3%A3os-Laguna-Carap%C3%A3MS-MS/1328060962/

Já as atividades da vaga de Classificador de Grãos são: Atua nos processos de recebimento, padronização, armazenagem, conservação e expedição de grãos;
Cuida da limpeza e manutenção dos equipamentos utilizados na classificação para garantir seu bom funcionamento; Elabora e encaminha romaneio e carga para a área de balança e Mantém registros das atividades realizadas, quantidade de grãos classificados, tipos de impurezas removidas, entre outros dados importantes.      

Requisitos: Ensino médio completo; CNH B; Disponibilidade para atuar na Unidade C.Vale em Laguna Carapã/MS e Experiência na classificação de grãos será considerada um diferencial. 

Benefícios: Participação nos Lucros e Resultados, Vale Alimentação; Plano de Assistência Odontológica; Plano de Assistência Médica; Treinamentos e oportunidades de desenvolvimento; Universidade Corporativa e Seguro de Vida.

A C. Vale Disponibiliza vagas para pessoas com Deficiência, conforme Art. 93, Lei 8.213/91 e art. 3º e 4º Dec.3.298-99.

Por que trabalhar na C.Vale?
A C.Vale é uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, reconhecida nacionalmente pela inovação, sustentabilidade e pelo constante investimento em desenvolvimento humano.

Com mais de seis décadas de atuação, a cooperativa se destaca pelo seu modelo de gestão moderno, projetos que impulsionam o crescimento regional e uma cultura organizacional que valoriza seus colaboradores. Trabalhar na C.Vale é fazer parte de uma empresa sólida, respeitada e com oportunidades reais de crescimento profissional.

Fábrica de Talentos – Massa FM

A Fábrica de Talentos conecta profissionais a vagas reais, aproximando talentos de empresas que valorizam pessoas. Nossa missão é dar visibilidade a quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho e apoiar empresas na busca por profissionais comprometidos e preparados para fazer a diferença.

