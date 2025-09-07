Cacique da Aldeia Jaguapiru é morto a facadas em briga de bar em Dourados

O cacique da Aldeia Jaguapiru e ajudante de motorista, Idalino Rossate Medina, de 40 anos, morreu na madrugada deste domingo (7), após ser esfaqueado durante uma confusão em um bar localizado no prolongamento da Avenida Presidente Vargas, em Dourados. O ataque ocorreu na noite de sábado (6) e terminou em tragédia.

De acordo com a Polícia Civil, Idalino discutiu com Rosa Maria Samaniego Barbosa, de 33 anos, que estava acompanhada do marido, Júnior Vera, de 29 anos, e do irmão, Márcio Barbosa Samaniego, de 37. A discussão evoluiu para agressões físicas, e testemunhas relataram que os três passaram a atacar a vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, Márcio utilizou uma faca e desferiu vários golpes que atingiram cabeça, rosto e abdômen do cacique. Mesmo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital da Vida, ele não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio simples.

Os suspeitos fugiram após o crime e ainda são procurados pela polícia. Imagens de vídeo mostram o momento da confusão, quando pessoas presentes no bar tentaram conter os agressores, sem sucesso. Todos os envolvidos teriam consumido bebidas alcoólicas antes da briga.

Violência e Desdobramentos

A violência gerou novos desdobramentos. Ainda na noite de sábado, o irmão da vítima, Everton Medina Rossate, teria ido até a casa de Júnior, na reserva indígena, e disparado contra ele. O homem foi socorrido com ferimento no peito, e o caso foi registrado como tentativa de homicídio. Everton deixou o local após o disparo.

As investigações buscam esclarecer a motivação da briga e prender os envolvidos. O crime, marcado por brutalidade, chocou moradores de Dourados e expôs mais um episódio de violência grave na região.