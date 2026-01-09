Veículos de Comunicação
Cadastramento e recadastramento de estudantes para o passe escolar será aberto na segunda em Dourados

Kátia Kuratone

O cadastramento e recadastramento presencial na Central de Vale Transporte, instalada no Terminal Rodoviário. (Foto: Divulgação/Assecom)
O cadastramento e recadastramento presencial na Central de Vale Transporte, instalada no Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares, será aberto no dia 12 de janeiro, próxima segunda-feira, para estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino que têm direito ao passe gratuito e serão encerradas no dia 13 de fevereiro.

Quem tem direito a gratuidade

Para obter gratuidade precisa estar matriculado em uma escola acima de 2 km (2 mil metros) de distância da sua residência, e que seja comprovado que não há vaga na escola mais próxima da sua casa. Para isso, precisa levar na Central de Vale Transporte o atestado de matrícula da escola original constando o período que aluno está matriculado, RG do aluno ou registro de nascimento, RG do responsável (aluno menor) e comprovante de residência (luz ou telefone).

A tarifa para todos os alunos pagantes é fixada em R$ 1,00.  Já a passagem normal para toda população tem valor de R$ 3,00.

Cronograma

Já o cadastramento para estudantes pagantes das escolas municipais, estaduais, universidades públicas e particulares, que não tiveram Cartão do Estudante ou Cartão Ativo em 2025, serão realizados de forma presencial na Central do Vale Transporte a partir de 12 de janeiro. Esse cadastro pode ser realizado ao longo de todo ano letivo de 2026.

Por fim, o recadastramento para estudantes pagantes das escolas municipais, estaduais, universidades públicas e particulares, que tiveram Cartão de Estudante ativo ao longo de 2025, acontece de 12 de fevereiro a 13 de março de 2026, de forma online, através do aplicativo Sigo. É importante que os estudantes fiquem atentos para os prazos estabelecidos pela Viação Dourados e, dessa forma, iniciem o ano letivo de 2026 com o Cartão do Estudante ativo.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito alerta que os estudantes que não se recadastrarem no período estipulado pela concessionária do transporte coletivo em Dourados terão os cartões bloqueados a partir de 13 de março de 2026.

“Estamos proporcionando todas as condições para que os estudantes douradenses possam se cadastrar ou recadastrar e usufruir dos benefícios que são oferecidos pela Prefeitura de Dourados para uso do transporte coletivo, mas é preciso que esses prazos sejam respeitados para não ter o cartão bloqueado”, ressalta Rosana Fátima Ramos Gonçalves, diretora-presidente da Agetran. (Com informações da Assecom)

