Café com Networking da ACED celebra empresas que perduram gerações

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados – ACED – realizou na manhã desta terça-feira (13), mais uma edição do Café com Networking. Evento que tem traz reconhecimento às empresas que completam aniversário decenal em Dourados, além de apresentar os novos associados da instituição.

“O Café com Networking é um dos principais eventos promovidos pela ACED, que reconhece e prestigia empresas que há anos tem superado desafios e se mantido em funcionamento e contribuindo para o desenvolvimento econômico de Dourados. Hoje mesmo temos uma empresa que completa 40 anos. Além disso é uma oportunidade de networkinig, muitos contratos e vendas forma fechados em edições anteriores”, afiram o presidente da ACED, Paulo Campione.

O evento realizado no Auditório da ACED reuniu diversos empresários da cidade e apresentou as novas empresas associadas no mês que, de acordo com a diretoria da ACED, já podem usufruir dos inúmeros benefícios oferecidos pela associação, além daqueles oferecidos de associados para outros associados e seus colaboradores.

“Esse evento mostra a força e a relevância do associativismo, com o qual os empresários de Dourados, uma vez associados à ACED, podem contar. A entidade está há 80 anos em ação pela classe empresarial de buscando soluções para fortalecer e tornar competitivos pequenos e médios negócios, além de constituir um espaço de conversação entre os empreendedores, sociedade e poder público”, ressalta Ivander Salvio Scarpeta, diretor da ACED.

A próxima edição do Café com Networking acontece no dia 17 de junho, às 7h30, no Auditório da ACED. A inscrição é gratuita e deve ser feita de forma on-line, no site da associação www.aceddourados.com.br.