Câmara aprova programa municipal para prevenir jogos e apostas online

Durante a 36ª sessão ordinária, realizada em 13 de outubro, a Câmara Municipal de Dourados aprovou por unanimidade o Projeto de Lei nº 157/2025, que institui o Programa de Conscientização e Prevenção aos Riscos dos Jogos e Apostas Online nas escolas públicas do município. A proposta foi apresentada pelo vereador Edson Souza (União).

O programa prevê a implementação de oficinas, palestras e inserção de conteúdo pedagógico voltado à cidadania digital e ética, com foco na prevenção de dependência e nos danos psicológicos ligados às apostas online. Também haverá reforço da rede de proteção infantojuvenil para orientar estudantes sobre uso responsável da internet.

Segundo informações da Câmara, cerca de 13% da população de Mato Grosso do Sul, o equivalente a 278 mil pessoas, declararam ter gasto com apostas esportivas nos últimos 30 dias. A nível nacional, estudos apontam que até 34% dos jovens apostadores chegam a adiar decisões universitárias ou acadêmicas em função dos gastos com apostas.

Para o vereador autor, “a escola deve se tornar espaço seguro para refletir, dialogar e prevenir” contra os danos sociais, emocionais e escolares produzidos pelo fenômeno das apostas. A Câmara ainda aprovou outros projetos, como o Selo Empresa Amiga da Mulher e denominações de vias.