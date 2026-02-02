Veículos de Comunicação
Câmara de Dourados abre ano legislativo nesta terça-feira com sessão solene e a primeira sessão ordinária

Kátia Kuratone

A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2026 acontece nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, na Câmara Municipal de Dourados. (Foto: F.Grott/CMD)
A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2026 acontece nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, na Câmara Municipal de Dourados. (Foto: F.Grott/CMD)

A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2026 acontece nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, na Câmara Municipal de Dourados. De acordo com a programação divulgada pela assessoria, haverá um momento de bênção ecumênica, além dos pronunciamentos do prefeito Marçal Filho (PSDB) e da presidente do Legislativo, a vereadora Liandra Brambilla (PSDB).

“Damos início aos trabalhos legislativos de 2026 com grande expectativa e senso de responsabilidade. A Câmara de Dourados tem um papel fundamental na construção de soluções para as demandas prioritárias da população, atuando com diálogo, transparência e compromisso com o interesse público. Cada vereador, a partir de suas atribuições, contribui diretamente para o desenvolvimento de Dourados, seja por meio da proposição de leis, da fiscalização ou do apoio a políticas públicas que promovam mais qualidade de vida para a nossa gente. Nosso objetivo é seguir trabalhando de forma unida e responsável, sempre em sintonia com as reais necessidades do município”, afirmou a presidente da Câmara.

A bênção que marca simbolicamente o início das atividades legislativas será ministrada pelo padre Giovani Gall de Assis, da Paróquia Santa Teresinha, e pelo pastor Mário Sérgio Pereira, da Comunidade Tempo de Vida.

Sessão Ordinária
Após a sessão solene, será realizada a primeira sessão ordinária de 2026. Na ocasião, os vereadores farão uso da tribuna para debater as principais demandas do município e tratar de temas de interesse público. Também serão apresentados projetos de lei, requerimentos e indicações voltados para melhorias em diversas áreas do município.

