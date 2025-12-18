Câmara de Dourados divulga balanço e inicia recesso no dia 20 de dezembro

Encerrando as atividades do ano legislativo, a Câmara Municipal de Dourados divulgou um balanço das ações, debates e avanços institucionais do município. A Câmara encerra o ano legislativo nesta sexta-feira (19).

De acordo com as informações da Casa de Leis, durante o ano, foram realizadas 45 sessões ordinárias e 2 sessões extraordinárias, nas quais os parlamentares analisaram, discutiram e aprovaram matérias relevantes um projeto de emenda à lei orgânica, 27 projetos de lei complementar, 237 projetos de lei ordinária, 214 projetos de decreto legislativo e 7 projetos de resolução, demonstrando a produtividade e a responsabilidade do Legislativo municipal.

Além da apreciação de projetos, ao longo de 12 meses, foram apresentados 424 requerimentos, 2.755 indicações, 208 moções e 820 protocolos gerais, instrumentos que reforçam o papel da Câmara como elo entre a população e o Poder Executivo.

A Casa de Leis também se destacou pela promoção de espaços democráticos de discussão e participação social. No total, foram realizadas 31 sessões solenes, 13 eventos institucionais, 12 audiências públicas e 4 seminários, abordando temas estratégicos para o futuro de Dourados, fortalecendo o diálogo com a sociedade civil, entidades de classe e demais instituições.

“Encerramos 2025 com a certeza de que cumprimos nosso papel institucional, debatendo pautas importantes, aprovando projetos que impactam diretamente a vida das pessoas e mantendo a Câmara aberta ao diálogo com a sociedade. Foi um ano de muito trabalho e de avanços concretos para Dourados”, destacou a presidente da Câmara, vereadora Liandra Brambilla (PSDB).

Liandra também reforçou que o Legislativo seguirá empenhado em 2026 em ampliar esse ritmo de trabalho. “Nossa perspectiva é de ainda mais dedicação nos próximos períodos legislativos, com foco em projetos estruturantes, no fortalecimento das políticas públicas e na construção de soluções que promovam desenvolvimento e qualidade de vida para a população”, afirmou a presidente.

RECESSO

A Câmara de Dourados encerra o ano legislativo nesta sexta-feira (19). O recesso administrativo ocorrerá de 20 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026. Já o recesso parlamentar, que também começará em 20 de dezembro, terminará em 31 de janeiro, com a primeira sessão ordinária de 2026 marcada para 2 de fevereiro.

As atividades administrativas da Casa de Leis serão retomadas no dia 5 de janeiro de 2026, enquanto as sessões ordinárias voltam a ocorrer na primeira segunda-feira de fevereiro, marcando o reinício dos trabalhos legislativos em plenário. (Com informações da assessoria)