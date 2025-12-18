Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

POLÍTICA

Câmara de Dourados divulga balanço e inicia recesso no dia 20 de dezembro

Kátia Kuratone

As atividades administrativas da Casa de Leis serão retomadas no dia 5 de janeiro de 2026, enquanto as sessões ordinárias voltam a ocorrer na primeira segunda-feira de fevereiro, marcando o reinício dos trabalhos legislativos em plenário. (Foto: F.Grott/CMD)
As atividades administrativas da Casa de Leis serão retomadas no dia 5 de janeiro de 2026, enquanto as sessões ordinárias voltam a ocorrer na primeira segunda-feira de fevereiro, marcando o reinício dos trabalhos legislativos em plenário. (Foto: F.Grott/CMD)

Encerrando as atividades do ano legislativo, a Câmara Municipal de Dourados divulgou um balanço das ações, debates e avanços institucionais do município. A Câmara encerra o ano legislativo nesta sexta-feira (19).

De acordo com as informações da Casa de Leis, durante o ano, foram realizadas 45 sessões ordinárias e 2 sessões extraordinárias, nas quais os parlamentares analisaram, discutiram e aprovaram matérias relevantes um projeto de emenda à lei orgânica, 27 projetos de lei complementar, 237 projetos de lei ordinária, 214 projetos de decreto legislativo e 7 projetos de resolução, demonstrando a produtividade e a responsabilidade do Legislativo municipal.

Além da apreciação de projetos, ao longo de 12 meses, foram apresentados 424 requerimentos, 2.755 indicações, 208 moções e 820 protocolos gerais, instrumentos que reforçam o papel da Câmara como elo entre a população e o Poder Executivo.

A Casa de Leis também se destacou pela promoção de espaços democráticos de discussão e participação social. No total, foram realizadas 31 sessões solenes, 13 eventos institucionais, 12 audiências públicas e 4 seminários, abordando temas estratégicos para o futuro de Dourados, fortalecendo o diálogo com a sociedade civil, entidades de classe e demais instituições.

“Encerramos 2025 com a certeza de que cumprimos nosso papel institucional, debatendo pautas importantes, aprovando projetos que impactam diretamente a vida das pessoas e mantendo a Câmara aberta ao diálogo com a sociedade. Foi um ano de muito trabalho e de avanços concretos para Dourados”, destacou a presidente da Câmara, vereadora Liandra Brambilla (PSDB).

Liandra também reforçou que o Legislativo seguirá empenhado em 2026 em ampliar esse ritmo de trabalho. “Nossa perspectiva é de ainda mais dedicação nos próximos períodos legislativos, com foco em projetos estruturantes, no fortalecimento das políticas públicas e na construção de soluções que promovam desenvolvimento e qualidade de vida para a população”, afirmou a presidente.

RECESSO

A Câmara de Dourados encerra o ano legislativo nesta sexta-feira (19). O recesso administrativo ocorrerá de 20 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026. Já o recesso parlamentar, que também começará em 20 de dezembro, terminará em 31 de janeiro, com a primeira sessão ordinária de 2026 marcada para 2 de fevereiro.

As atividades administrativas da Casa de Leis serão retomadas no dia 5 de janeiro de 2026, enquanto as sessões ordinárias voltam a ocorrer na primeira segunda-feira de fevereiro, marcando o reinício dos trabalhos legislativos em plenário. (Com informações da assessoria)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos