Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Dourados

RECURSOS

Câmara de Dourados vai devolver cerca de R$ 10 milhões do duodécimo, segundo anúncio da presidente

Kátia Kuratone

A presidente da Câmara Municipal de Dourados, Liandra Brambilla (PSDB), anunciou que o Legislativo fará, nos próximos dias, a devolução de parte do duodécimo à Prefeitura. (Foto: A. Frota)
A presidente da Câmara Municipal de Dourados, Liandra Brambilla (PSDB), anunciou que o Legislativo fará, nos próximos dias, a devolução de parte do duodécimo à Prefeitura. (Foto: A. Frota)

A presidente da Câmara Municipal de Dourados, Liandra Brambilla (PSDB), informou que que o Legislativo fará a devolução de parte do duodécimo à Prefeitura, em um montante que deve se aproximar de R$ 10 milhões.

Durante o anúncio Liandra pediu que o valor devolvido seja destinado integralmente à saúde. “Prefeito, faremos a devolução e peço que esse recurso seja investido na saúde”, afirmou a presidente. Em entrevista, ela confirmou que o valor estimado a ser devolvido gira em torno de R$ 10 milhões.

O anúncio foi feito durante o lançamento da construção da nova Unidade Básica de Saúde do Jardim dos Estados.

O prefeito Marçal Filho garantiu que o recurso será aplicado na área da saúde, reforçando que os investimentos são essenciais para melhorar o atendimento à população e ampliar a capacidade da rede municipal.

Duodécimo

O duodécimo da Câmara Municipal é o repasse mensal de recursos do poder Executivo para o Legislativo, correspondente a uma parcela do orçamento anual da Câmara. Este valor, que deve ser entregue até o dia 20 de cada mês, garante a independência financeira da Câmara e é usado para cobrir suas despesas, como salários e o funcionamento do Poder Legislativo.

O duodécimo previsto na Constituição Federal, artigo 29-A. Esses repasses garantem o funcionamento do Legislativo dentro do orçamento aprovado para o ano.

O valor corresponde à parcela da dotação orçamentária do município destinada ao Legislativo, transferida todo mês para custear suas atividades, folha de pagamento, estrutura administrativa e demais despesas previstas. Quando há economia na execução desses recursos, o valor não utilizado pode ser devolvido ao Executivo, como ocorre agora em Dourados.

Com a devolução de quase R$ 10 milhões, a expectativa é que a Prefeitura direcione os recursos para ampliação de serviços, manutenção de unidades e novos investimentos na saúde municipal, área considerada prioritária pela gestão.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Energisa faz desligamento de energia e moradores protestam no bairro Estrela Porã, em Dourados. (Reprodução/Cido Costa)

Ligações Clandestinas

Energisa e PM fazem operação para combater ligações irregulares no bairro Estrela Porã em Dourados

A Energisa divulgou uma nota oficial para informar que na manhã desta segunda-feira (1) foi realizada uma operação em conjunto com a Polícia Militar no bairro Estrela Porã em Dourados para “combater as ligações irregulares, que são realizadas de forma direta na rede elétrica, o que representa riscos à segurança de todos”. Houve protesto dos […]