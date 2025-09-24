Câmara realiza sessão solene em alusão ao Setembro Verde e à doação de órgãos

Acontece na Câmara Municipal de Dourados nesta quarta-feira (24), às 19h, no plenário da Casa de Leis, a Sessão Solene em alusão ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos.

A iniciativa é uma proposição da vereadora Liandra da Saúde (PSDB) que tem pautado seu mandato na defesa da vida e na valorização das políticas públicas de saúde. Com o tema “Doe órgãos, salve vidas”, a solenidade busca ampliar o debate sobre a causa e sensibilizar a sociedade sobre a relevância da doação como gesto de solidariedade e esperança.

“É um ato de amor ao próximo, capaz de transformar histórias e salvar vidas. Queremos que cada vez mais pessoas compreendam a importância da doação de órgãos em nossa comunidade”, destacou Liandra.

Segundo a Casa de Leis, o evento contará com a presença de autoridades, médicos e profissionais da saúde, promovendo um momento de reflexão e de fortalecimento da cultura da doação em Dourados.

Para a vereadora Liandra, a Sessão Solene representa um marco de conscientização. A parlamentar reforça ainda a importância da participação popular. “A presença de todos é fundamental para que possamos dar visibilidade a essa causa tão nobre e necessária”, completou.