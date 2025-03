Camila Renaux é a palestrante do 6º Chá das Mulheres na Aced

A 6ª edição do Chá das Mulheres contará com a presença ilustre de Camila Renaux, renomada especialista em Marketing Estratégico, Marketing Digital e Inteligência Artificial. Com formação pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) nos Estados Unidos, Camila destaca-se por sua sólida trajetória no universo digital.

Ao longo de sua carreira, Camila foi eleita três vezes a melhor profissional de Marketing Digital do Brasil pelas associações ABComm e ABRADi. Sua expertise abrange consultoria para grandes empresas, capacitação de milhares de alunos em cursos online e participação como palestrante nos principais eventos de Marketing e Vendas da América Latina.

Além disso, Camila é embaixadora de Philip Kotler no Brasil, reforçando sua posição de destaque no cenário do marketing global. Sua metodologia exclusiva, conhecida como CR+, tem sido aplicada com sucesso em diversas organizações, proporcionando estratégias personalizadas e resultados expressivos.