Caminhada promove conscientização sobre saúde mental neste sábado em Dourados

A 1ª Caminhada Janeiro Branco, um evento voltado à promoção da saúde mental e do bem-estar da população acontece neste sábado (31), a partir das 7h30, no Parque dos Ipês. Promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), por meio do Aced Mulher, a ação contará com a participação da enfermeira e mestre em psicologia, Clarisse Peixoto, cadastrada ao Instituto Janeiro Branco, a iniciativa integra as ações da campanha Janeiro Branco, que busca conscientizar sobre a importância do cuidado emocional e psicológico, e será aberta gratuitamente à comunidade.

A programação começa com uma caminhada, proporcionando um momento de integração e contato com a natureza, além de conscientização sobre a saúde mental. Em seguida, os participantes poderão participar de alongamentos, atividades físicas orientadas e da aplicação de técnicas de mindfulness, que auxiliam no foco, relaxamento e equilíbrio emocional.

Além das atividades corporais, o evento contará com serviços e orientações de saúde, incluindo informações sobre saúde mental, autocuidado e prevenção de transtornos emocionais. Profissionais da área estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e reforçar a importância de buscar apoio quando necessário.

Para a diretora executiva da ACED, Eliane Rodrigues, a ação representa um marco no encerramento da campanha Janeiro Branco em Dourados. “O Janeiro Branco é um movimento fundamental para quebrar tabus e estimular o cuidado com a saúde mental. A caminhada simboliza esse passo que todos precisamos dar em direção a uma vida mais equilibrada, consciente e saudável. Encerrar a campanha com um evento que une informação, atividade física e bem-estar é muito significativo para a ACED e para o ACED Mulher”, destacou.

O evento é gratuito e a inscrição pode ser feita através do link: https://forms.gle/S6t19yzSivQ6ijsP8

(Com informações da Assessoria)