Caminhonete com maconha e munições é encontrada tombada às margens da  MS-164

Laguna Carapã

Carga de celulares contrabandeados avaliada em mais de R$ 1,6 milhão é apreendida pela DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam um veículo VW Gol, de cor cinza, carregado com mais de 600 celulares, em Laguna Carapã. Na ação, ninguém foi preso. De acordo com informações policiais, os militares faziam patrulhamento na MS-379, área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor do […]