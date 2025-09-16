Veículos de Comunicação
Caminhonete roubada no Rio de Janeiro é recuperada em fiscalização em MS

Kátia Kuratone

Os militares faziam bloqueio na rodovia, região conhecida como Estrada do Bila, quando o condutor do veículo, ao perceber a presença policial, abandonou a caminhonete e fugiu em meio a uma área de mata. (Divulgação/DOF)
Uma caminhonete Toyota Hilux roubada no Estado do Rio de Janeiro neste ano foi recuperada nesta terça (16) por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). A apreensão ocorreu durante fiscalização na MS-386, em Amambai.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, região conhecida como Estrada do Bila, quando o condutor do veículo, ao perceber a presença policial, abandonou a caminhonete e fugiu em meio a uma área de mata. Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado.

Na checagem, os militares constataram que as placas da caminhonete eram falsas e que o veículo havia sido roubado em abril deste ano, na cidade de São Gonçalo (RJ). A ocorrência foi entregue à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

