Caminhonete roubada no Rio de Janeiro é recuperada em fiscalização em MS

Uma caminhonete Toyota Hilux roubada no Estado do Rio de Janeiro neste ano foi recuperada nesta terça (16) por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). A apreensão ocorreu durante fiscalização na MS-386, em Amambai.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, região conhecida como Estrada do Bila, quando o condutor do veículo, ao perceber a presença policial, abandonou a caminhonete e fugiu em meio a uma área de mata. Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito localizado.

Na checagem, os militares constataram que as placas da caminhonete eram falsas e que o veículo havia sido roubado em abril deste ano, na cidade de São Gonçalo (RJ). A ocorrência foi entregue à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.