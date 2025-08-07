Campanha Agosto Lilás será lançada nesta sexta em Dourados

Para celebrar os 19 anos da Lei Maria da Penha, a Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social promove nesta sexta-feira (8), um café da manhã com a Rede de enfrentamento à violência contra a mulher, a partir das 9 horas, no Centro de Atendimento a Mulher em Situação de Violência Doméstica – Viva Mulher, na Vila Mari.

O evento abre a programação do Agosto Lilás, campanha anual, realizada durante o mês de agosto e que marca o aniversário da Lei Maria da Penha (7 de agosto).

A campanha Agosto Lilás busca informar a população sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher, incluindo a física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Além disso, visa divulgar os canais de denúncia, como o Disque 180 e o 190, e promover a conscientização sobre a importância de combater a violência de gênero em todas as suas formas.

Em Dourados, durante todo o mês serão realizadas palestras, como forma de envolver a população e conscientizar para o enfrentamento a violência contra a mulher. As palestras serão ministradas nos Centro de Referência de Assistência Social (Cras), nos bairros, distritos e aldeias indígenas.

PROGRAMAÇÃO

Confira a programação das palestras deste mês, com o tema “prevenção a violência doméstica” :

Dia 20, 8h, Cras Canaã

Dia 20, 9h, Escola Pai Chiquito, Vila Vargas

Dia 21, 9h, Cras Vila Vargas

Dia 21, 8h, Cras Cachoeirinha

Dia 27, 8h, Cras Indígena

Dia 28, 8h, Cras Parque do Lago

Dia 28, 8h, Cras Jóquei Clube