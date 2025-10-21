Veículos de Comunicação
Campanha 'Caixa Encantada' arrecada brinquedos para crianças em Dourados

Kátia Kuratone

A campanha recebe doações de brinquedos novos ou em bom estado e se estende de 1º de outubro a 19 de novembro de 2025. (Divulgação)
A campanha recebe doações de brinquedos novos ou em bom estado e se estende de 1º de outubro a 19 de novembro de 2025. (Divulgação)

A campanha de solidariedade “Caixa Encantada”, que visa arrecadar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade em Mato Grosso do Sul, continua até o dia 19 de novembro. A ação é do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (2º BPMA) de Dourados.

A iniciativa, que conta com a adesão de servidores públicos e da sociedade, busca levar “magia” e sorrisos neste fim de ano. A campanha recebe doações de brinquedos novos ou em bom estado.

Para participar basta levar os brinquedos no 2º BPMA, que é um dos pontos oficiais de coleta em Dourados: Sede do 2º BPMA, localizada na Rua Santos Dumont, 10, Jardim Paulista.

Cadastro para Entidades

Entidades e instituições interessadas em receber as doações de brinquedos arrecadados devem realizar um cadastro oficial através do site: www.caixaencantada.ms.gov.br.

Assuntos

