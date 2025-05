Campanha 'Cuidando com Amor e Aquecendo Vidas' entrega cobertores no Hospital da Vida

Nesta sexta-feira (30), o prefeito Marçal Filho esteve no Hospital da Vida para entregar cobertores às enfermarias masculina e feminina. A ação faz parte da campanha municipal “Cuidando com Amor e Aquecendo Vidas”, que arrecada roupas de frio e cobertores em boas condições para ajudar quem enfrenta o inverno em situação de vulnerabilidade. A campanha segue até agosto e as doações podem ser feitas em órgãos públicos da prefeitura e pontos comerciais.

O empresário Kleberson Martins também participou da ação, doando cobertores que foram imediatamente entregues ao hospital. “Se temos o privilégio de dormir aquecidos, também podemos ajudar quem passa frio”, afirmou.

Com a chegada do frio, um problema recorrente no Hospital da Vida, em Dourados, ganha ainda mais urgência: até 40% do enxoval da unidade é perdido mensalmente porque muitos pacientes levam cobertores e lençóis para casa após a alta. A informação é da diretora do hospital, Cláudia Ayala, que reforça a importância por doações: “Temos uma perda média entre 30% e 40%. Muitos pacientes são carentes e precisam desses itens”, explica.

O Hospital da Vida, assim como a UPA de Dourados, é administrado pela Funsaud (Fundação de Serviços de Saúde de Dourados), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

*Com informações da Assecom