Campanha da Guarda Municipal vai arrecadar brinquedos para crianças carentes de Dourados

Kátia Kuratone

Começa neste sábado (1), a campanha "Sorrisos de Natal – Faça sua parte, doe um brinquedo" promovida pela Guarda Municipal de Dourados (GMD). (Foto: A. Frota)
Começa neste sábado (1), a campanha “Sorrisos de Natal – Faça sua parte, doe um brinquedo” promovida pela Guarda Municipal de Dourados (GMD). (Foto: A. Frota)

Começa neste sábado (1), a campanha “Sorrisos de Natal – Faça sua parte, doe um brinquedo” promovida pela Guarda Municipal de Dourados (GMD). A ação busca arrecadar brinquedos novos e usados (em bom estado) que serão distribuídos a crianças em situação de vulnerabilidade social do município.

Os pontos de coleta estão espalhados pelos postos de arrecadação, para facilitar a participação da população. As doações podem ser entregues na sede da Guarda Municipal, localizada na Rua Joaquim Teixeira Alves, no Parque Arnulpho Fioravanti, aos fundos do terminal rodoviário, das 7h às 13h.

Também são postos de coleta na Praça Antônio João, das 7h às 19h, e nos Parques Antenor Martins (Jardim Flórida) e Rego D’Água (região do Grande Água Boa), que podem ser entregues 24 horas por dia.

“Mais do que zelar pela segurança, nossos agentes têm o compromisso de estar próximos da comunidade e o Natal é tempo de esperança e queremos levar alegria, amor e sorrisos às crianças que mais precisam. Cada brinquedo doado representa um gesto de carinho e pode transformar o Natal de uma família”, destacou Jamil Matos, diretor-presidente da Guarda Municipal.

A ação segue até o dia 5 de dezembro.

