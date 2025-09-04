Veículos de Comunicação
Campanha de vacinação antirrábica itinerante segue em Dourados

Kátia Kuratone

A imunização é destinada a cães e gatos a partir de 3 meses. (Foto: A. Frota)
A imunização é destinada a cães e gatos a partir de 3 meses. (Foto: A. Frota)

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ), segue com a campanha de vacinação antirrábica itinerante no mês de setembro em várias regiões da cidade. A ação é essencial para proteger animais e seres humanos contra a raiva, doença viral grave e letal.

A campanha dá à população a oportunidade de proteger cães e gatos, em pontos diversos, estrategicamente definidos, no intuito de facilitar o acesso da vacina. A equipe do CCZ estará presente em mercados, mercearias, órgãos públicos, universidades e lojas diversas, em horários diferenciados. Vale destacar que além desta ação itinerante, durante todo o ano o CCZ disponibiliza gratuitamente a vacina antirrábica, no próprio Centro e, quando necessário, em visitas domiciliares.

A imunização é destinada a cães e gatos a partir de 3 meses de idade. A vacina é segura e recomendada, mas, por precaução, deve ser adiada para animais que estejam doentes ou debilitados, apresentem febre, infecções, diarreia intensa ou estejam em tratamento com corticoides ou imunossupressores.

A vacinação anual é a forma mais eficaz de prevenir a raiva e interromper seu ciclo de transmissão. Além de preservar a saúde e o bem-estar dos animais, a imunização protege toda a comunidade, já que a doença é fatal e transmissível aos seres humanos.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO ITINERANTE

05/09 – 8h às 13h – Instituto Veterinário Animal – Rua Albino Torraca, 910, Centro

08/09 – 8h às 13h – Condomínio Novo Horizonte – Rua Lindalva Marques Ferreira, 1650, Jardim Novo Horizonte

08/09 – 8h às 13h – Condomínios Indaiá – Rua Ivo Alves da Rocha, 900, Altos do Indaiá

09/09 – 8h às 13h – Instituto Veterinário Animal- Rua Albino Torraca, 910, Centro

09/09 – 8h às 13h – Condomínio Eucalipto – Rua Hatsujirou Ludovico, 350, Jardim Eucalipto

10/09 – 8h às 16h – Maranatha Agropecuária – Rua Ver. Vitório José Pederiva, 118, Jardim Flórida

11/09 – 8h às 16h – Preço Bom da Ração – Unidade 2 – Av. José Roberto Teixeira, 36, Jardim Flórida

13/09 – 9h às 13h – Dependências da Prefeitura – R. Cel. Ponciano, 1700, Parque dos Jequitibás

15/09 – 8h às 11h e 13h às 16h – UBS Bianor Alves da Silva – Seleta- Av. José Roberto Teixeira, 691, Jardim Flórida

15/09 – 8h às 13h – Supermercado Fortaleza Jardim Flórida – Av. José Roberto Teixeira, 895

22/09 a 26/09 – Vacinação Itinerante para ONGs e Protetores

Entre os dias 22 e 26 de setembro, a Prefeitura vai atender as Organizações Não Governamentais (Ongs) e protetores de animais. Para isso, será necessário estar cadastrado junto ao CCZ. Os responsáveis que ainda precisam fazer o cadastro devem entrar em contato com a Coordenadoria Especial de Proteção ao Direito dos Animais. O endereço é Rua João Rosa Góes, 395 e o telefone é (67) 99238-0823. A vacinação será agendada.

