Campanha de vacinação contra Influenza começa no dia 1º de abril em Dourados

Começa na próxima terça-feira, 1º de abril, a Campanha de vacinação contra a Influenza em Dourados. A imunização será realizada no Pronto Atendimento Médico (PAM) e em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

A Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que são 6.700 doses disponíveis para aplicação nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A campanha tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e minimizar os impactos da gripe na população mais vulnerável. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação e orienta que os grupos prioritários busquem a unidade de saúde mais próxima para garantir a imunização.

Os primeiros a receberem a dose são os grupos de maior risco, conforme estabelece o Ministério da Saúde, sendo crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e dos Correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais e idosos com 60 anos ou mais de idade.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Saúde ou comparecer a um dos postos de vacinação distribuídos pelo município.