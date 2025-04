Campanha do Agasalho 2025 de Dourados começa nesta terça (8)

Acontece nesta terça-feira, dia 8, o lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2025 “Cuidando com amor e aquecendo vidas”. A ação da Prefeitura de Dourados, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) começa no Cras do Parque do Lago II, às 8h, onde serão atendidas famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social referenciados no território da unidade.

Um “Brechó Solidário”, com toda organização das doações por tamanho infantil e adulto, masculino/feminino, será montado no Cras Parque do Lago II, que receberá os primeiros itens arrecadados.

Os demais Cras da cidade também estarão arrecadando itens de inverno para doações e organizando as destinações.

A partir do lançamento da campanha, caixas para coletas de doações serão disponibilizadas em vários pontos da cidade. Em cada unidade parceira haverá uma caixa personalizada para a coleta dos produtos de inverno, como agasalhos, sapatos, toucas, cobertores, meias, mantas, entre outros. Os itens podem ser novos ou usados, desde que em bom estado.